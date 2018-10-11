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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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BURSA (İHA)
11.10.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

20 milyonluk vurgun! 34 kişi gözaltına alındı…

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20 milyonluk vurgun! 34 kişi gözaltına alındı…

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çok sayıda polisin katılımıyla 12 ilde dolandırıcılık çetelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin ülke genelinde 20 milyonluk vurgun yaptığı öğrenilirken, 34 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın da destek verdiği operasyona çok sayıda polis memuru katıldı. Operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ile sahte evrak düzenleme suçlarını işledikleri tespit edilen 34 kişi gözaltına alındı.

Bursa siber polisi aylardır yaptığı çalışmalarda vatandaşlara kendilerini hakim, savcı, polis, asker ya da banka görevlisi olarak tanıtarak ya da çeşitli yöntemlerle kandırarak dolandıran çete üyeleri takibe alındı. Yapılan takipler neticesinde Bursa merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Ordu, Kırıkkale, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Konya, Sivas, Adana ve Aksaray illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ülke genelinde dolandırıcılık çetesinin 75 mağduru olduğu ve bu kişilerin 20 milyon dolandırıldığı ortaya çıktı.

Operasyonla birlikte 25 ayrı dolandırıcılık eylemi hazırlığında olan şahısların yakalanması ile birlikte bu planlar da bozuldu. Siber polisi operasyonda çok sayıda sim kart, sahte kimlik, kredi kartı, pos cihazı, yabancı şahıslar adına düzenlenmiş GSM hat evrakları, senet, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslardan Bursa’da yakalananlar emniyete götürülürken diğer illerde yakalananların Bursa polisine teslim edilme işlemleri devam ediyor.

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