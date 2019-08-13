20 milyon sofraya kurban eti
Diyanet İşleri Başkanlığı’na vekâlet yoluyla kestirilen 454 bin hisse kurban, yurtiçinde ve yurtdışında olmak üzere yaklaşık 20 milyon insana ulaştırılacak.
Hac organizasyonu ve Kurban Bayramı’yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş şunları söyledi: “Diyanet İşleri Başkanlığı’na geçen sene vekâletle kestirilen 430 bin hisse kurban eti, 17 milyon Müslüman’ın sofrasına ulaşırken, bu sene vekâletle kestirilen 454 bin hisse kurban eti de 20 milyon Müslüman’ın sofrasına ulaştırmayı hedefliyoruz. Etler öncelikli olarak Afrika, Orta Asya ve Balkanlar’daki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Yurtiçinde 72 il ve 202 ilçede 273 kesim noktasında, yurtdışında 149 ülkenin 443 bölgesinde kesim yapılan kurban etlerini ihtiyaç sahibi mazlumlara ulaştıracağız. Bu bir miktar etin paylaşılması değil, mazlumlara unutulmadıklarını hatırlatmak ve geleceğe dair umutlarını diri tutmaktır. Bu güzel tablo bize aziz milletimizin büyüklüğü ve cömertliğini ortaya koyuyor. Milletimizin büyüklüğünü dünyanın 149 ülkesinde gösteriyoruz. Bu, devletimizin gücünün diğer ülkelerce görülmesine ve gönüllü elçilerimiz olmasına vesile oluyor.
AKRABA ZİYARETİ YAPILMALI
Bayramları ziyaretleşmelerden ziyade sanki deniz kenarlarında, yaylalarda tatil yaparak geçirmeyi planlayan bazı kardeşlerimiz var. Hem tatili hem de bayramı birlikte akraba ve komşu ziyareti yaparak geçirirsek daha anlamlı olur. Bayramın neşesini çoğaltmalı ve her yere taşımalıyız. Kurban Bayramı yardımlaşma ve paylaşmanın en önemli günlerinden biridir.”
HAC SIRASINDA 28 VEFAT
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan 85 bin civarında vatandaşımızla dualarımız yaptık ve vakfemizi tamamladık. Bu sene hac için niyet eden 4’ü Arafat’ta olmak üzere toplam 28 kardeşimiz vefat etti. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarımıza baş sağlığı diliyorum. Hac ibadetlerini gerçekleştirerek hacı olan vatandaşlarımızın ilk kafilesi 17 Ağustos’ta Cidde’den hareket, son kafile de 14 Eylül’de Medine’den İstanbul’a hareket edecek.
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