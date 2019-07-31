20 milyon kişiye kurban yardımı
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) bu yıl düzenlediği vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin, “Yurtiçinde 278 kesim noktasında, yurtdışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz” dedi.
6 BİN 500 KİŞİ GÖREV ALACAK
Erbaş, TDV Kocatepe Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘2019 Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni’ne katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurbanın terim itibarıyla ‘yakınlaşmak’ anlamına geldiğini belirterek, vatandaşın keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993’ten beri vekâletle kurban kesim programının dini esaslara uygun bir yapılanmayla gerçekleştirdiklerini söyledi. Erbaş, “Bu hizmeti bu yıl da ‘Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş’ temasıyla yapıyoruz. Yurtiçinde 72 ilde 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurtdışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız. Yurtiçinde ve yurtdışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz” dedi.
Erbaş, bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında, Türkiye ve yurtdışında 6 bin 500 kişinin görev alacağını bildirerek, görevlilerin vekâletle kurban kesim organizasyonu için gideceği coğrafyalarda dinin güzide bir temsilcisi olduğunu bir an bile akıldan çıkarmaması gerektiğini kaydetti.
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