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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
31.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

20 milyon kişiye kurban yardımı

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20 milyon kişiye kurban yardımı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) bu yıl düzenlediği vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin, “Yurtiçinde 278 kesim noktasında, yurtdışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz” dedi.

6 BİN 500 KİŞİ GÖREV ALACAK

Erbaş, TDV Kocatepe Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘2019 Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni’ne katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurbanın terim itibarıyla ‘yakınlaşmak’ anlamına geldiğini belirterek, vatandaşın keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993’ten beri vekâletle kurban kesim programının dini esaslara uygun bir yapılanmayla gerçekleştirdiklerini söyledi. Erbaş, “Bu hizmeti bu yıl da ‘Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş’ temasıyla yapıyoruz. Yurtiçinde 72 ilde 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurtdışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız. Yurtiçinde ve yurtdışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz” dedi.

Erbaş, bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında, Türkiye ve yurtdışında 6 bin 500 kişinin görev alacağını bildirerek, görevlilerin vekâletle kurban kesim organizasyonu için gideceği coğrafyalarda dinin güzide bir temsilcisi olduğunu bir an bile akıldan çıkarmaması gerektiğini kaydetti. 

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