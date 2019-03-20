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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.03.2019 - 21:24, Son Güncelleme:

20 Mart Şans Topu çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

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20 Mart Şans Topu çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Şans Topu oyununda haftanın çekilişi tamamlandı. MPİ'nin Ankara'daki merkezinde noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, 927'nci haftanın talihli numaraları belli oldu. Peki, Şans Topu'nda haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?

En çok tercih edilen şans oyunlarından Şans Topu'nda bu gece çekiliş heyecanı vardı. Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi tamamlandı. Şans Topu'nun 927'nci haftasında hangi numaraların kazandığı belli oldu. İşte, Şans Topu'nda 927'nci hafta çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

Haftanın çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 2 - 12 - 28 - 32 - 34 + 2

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

20 Mart Şans Topu çekilişi tamamlandı Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 926'ıncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 684 bin 24 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 560 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 185 kişi 369 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 485 kişi 36 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 806 kişi 19 lira 65'er kuruş, 3 bilen 74 bin 500 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 994 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 170 bin 275 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 280 bin 79 lira 95 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 908 bin 265 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 684 lira 43 kuruş aktarıldı.

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