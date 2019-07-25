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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.07.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

20 kilo kokain ele geçirilen operasyon anı kamerada

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20 kilo kokain ele geçirilen operasyon anı kamerada

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı zehir tacirlerine düzenlendiği operasyonda 20 kilo kokain ele geçirdi. Narkotik köpeği 'Atak'ın da katıldığı operasyon sonrası, uyuşturucu maddeleri torbacılara satma hazırlığında olan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçısı bir şahsın, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği bilgisini aldı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu maddenin E.A. isimli şahıs tarafından Kartal ve Ümraniye ilçelerinde bulunan torbacılara dağıtımının yapıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmaların sonunda şahsın kullandığı aracın plakası belirlendi.

ZEHİR TACİRLERİNE JANDARMADAN SUÇÜSTÜ

Jandarma ekipleri, şüphelileri adım adım takibe başladı. E.A.’nın Ümraniye ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesine giriş yaptığı görüldü. Yapılan fiziki takip ve detaylı araştırma neticesinde, uyuşturucu ticaretinin bu adresten yapıldığı tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı.

EVİN HER KÖŞESİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Şüphelilerin adresine baskın düzenleyen ekipler, 2 şüpheli etkisiz hale getirildikten sonra narkotik dedektör köpeği 'Atak' ile dairede arama yaptı. Salondan banyoya, oturma odasından mutfağa kadar her yerin imalathaneye çevrildiği, kokainin her bir odada ayrı bir işlemden geçtiği görüldü.

Aramalarda evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 20 kilo kokain, 1 şişe amonyak çözelti, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet tabanca şarjörü, 1 hassas terazi, 1 adet kokaini kalıp haline getirmek için kullanılan press makinesi, 2 baskı kalıbı, 2 hidrolik kriko ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Mutfak dolabında bulunan amonyak çözeltinin temizlik için değil, toz kokaini taş kokain haline getirmek için kullanıldığı anlaşıldı. Operasyon anı ise kameraya yansıdı.

Yakalanan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

 

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