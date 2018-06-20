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    20. kattaki sır çözülüyor... 1 kişi daha varmış

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    20.06.2018 - 01:23 | Son Güncelleme:

    Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı öğrencisi Şule Çet’in 20 Mayıs’ta Çankaya’da lüks bir plazanın 20’nci katından düşerek ölmesinin ardından başlatılan soruşturma derinleştirildi.

    20. kattaki sır çözülüyor... 1 kişi daha varmışOlay sırasında Çet ile birlikte ofiste bulunan ve gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılan Ç.A. ve B.Y., Çet’in aile avukatının itirazı sonrası14 Haziran’da yeniden gözaltına alındı. Savcılıkta 6 saat boyunca sorgulanan 2 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.

    ŞÜPHELİLERDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER
    Şüpheliler hakkında “taksirle ölüme neden olma”nın yanı sıra “hürriyetten alıkoyma, cebir, şiddet ile tehdit” suçlarından da soruşturma yürütülüyor. Çet’in ölüm nedenin incelenmesi için de 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Çet’in telefonu ise incelenmek üzere Siber Suçlar polisine gönderildi.

    Çet’in öldüğü sırada plazadaki ofiste Ç.A.’nın dışında B.A.’nın da bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler Ç.A. ile B.A.’nın ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğu öne sürülüyor. B.A. ve Ç.A.’nın da olay sırasında neden ayrı odalarda bulunduklarına ilişkin net bir açıklama getiremedikleri öğrenildi. 

    Etiketler: ANKARA , Kadın cinayeti , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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