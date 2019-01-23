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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
23.01.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

20 iş adamını 100 milyon dolandırmıştı! İstenen ceza belli oldu…

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20 iş adamını 100 milyon dolandırmıştı! İstenen ceza belli oldu…

Bursa’da çalıştığı şirketi referans göstererek 20 iş adamını yaklaşık 100 milyon dolandırdığı iddia edilen ve 100 yıla kadar hapsi istenen muhasebeci kadın hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti Özlem Akçeşme’ye her bir müşteki için 2 yıl 7 ay 7 gün toplamda 33 yıl hapis ile 677 bin lira adli para cezası verdi.

Bursa’da bir fabrikanın muhasebe servisinde çalışan Özlem Akçeşme, iddiaya göre tanıdığı işadamları ve zengin kişileri, kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fonlar ile yüksek miktarda kar payı dağıttıklarını söyleyerek fona katılmaları için ikna etti.

Akçeşme, şirket içerisinde bir uygulama olduğu için ikna ettiği kişilerden patronlarına haber vermemesini istedi. Kısa sürede 'saadet zinciri' oluşturan Akçeşme, para verenlere aylık yüzde 8-10 oranında kar payı dağıtmaya başladı. Daha sonra bu oranı yüzde 25-50'ye çıkartan Akçeşme'ye bazı işadamları kendi parasının yanı sıra, arkadaşlarından borç alıp, bankalardan kredi çekerek paralar verdi.

2016 yılının Ağustos ayında artık para dağıtamayan Akçeşme iddiaya göre arayan kişilere, 'OHAL nedeniyle BDDK hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz', 'Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu', 'Para Merkez Bankası'nda, rahat olun' gibi mesajlar gönderdi. Akçeşme, şüphelenen bazı işadamlarının şikayeti üzerine önce çalıştığı işyerinden atıldı, daha sonra 13 kişinin suç duyurusunda bulunması ile tutuklandı.

Birçok işadamının ise paralarını alamayacağı gerekçesiyle şikayetçi olmadığı Özlem Akçeşme'nin piyasayı en az 100 milyon dolar dolandırdığı öne sürüldü.

Hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'dolandırıcılık' suçundan dava açılan Özlem Akçeşme'den 20 mağdur şikayetçi oldu. Akçeşme yaptığı savunmasında, "Şirkette kendi içimizde oluşturduğum fon vardı. Buna dışarıdan katılanlar da oluyordu. Bu kişiler paraları benim banka hesabıma yatırıyorlardı. Elden veren de oluyordu. Ben de ulaşan paraları şirkette beni işe alan üst düzey yönetici N.Y.'ye veriyordum. O da E.Ş. ile yatırılması gereken faizleri bu paralar ile ödüyordu. Kime ne kadar verdiğini bilmiyorum. Masumum ve beraatimi istiyorum" dedi.

Akçeşme hakkında Cumhuriyet Savcısı geçtiğimiz duruşmada mütalaasını açıkladı ve Akçeşme’nin her bir müşteki için 5 yıl hapis cezası almasını istedi. Duruşmalar devam ederken tahliye edilen Akçeşme hakkında son görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti 100 yıla kadar hapsi istenen Akçeşme’ye sanıkların her biri için 2 yıl 7 ay 7 gün hapis ile 52 bin 80 lira adli para cezası verilmesine karar verdi. Toplamda 33 yıl 9 ay hapis cezası ile 677 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılan Akçeşme’nin avukatları karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

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