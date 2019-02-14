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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

20 ilde revizyon

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20 ilde revizyon

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımıcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz dün bir araya geldi. İttifak yapılmayan 20 ilde AK Parti ve MHP’nin adaylarının durumunu gösteren anketler, iki parti liderini “ittifakın genişlemesi” kararına zorladı.

İSTİFA ETTİRİLECEK

Hakkâri, Şırnak, Batman, Siirt, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Burdur, Giresun, Çanakkale, Kocaeli, Bolu, Sinop, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Zonguldak’ın AK Parti’ye, Kars ve Iğdır’ın ise MHP’ye bırakılabileceği belirtildi.

Genişleme yöntemi de belirlendi. İki parti, “istifa yoluyla doldurma” yönetimini kullanarak, daha önceden belirlenen adaylarını istifa ettirecek.
YSK’nın seçim takviminin işlemeye başlamasıyla birlikte, yeni ittifak illerine ilişkin alınacak kararlarda acele edilmesi gerekiyor. Çalışmaların partilerin aday listelerinin YSK’ya verilme süresi olan 19 Şubat’a kadar tamamlanamaması durumunda farklı formüller geliştiriliyor. 5 gün içinde hangi ilin, hangi partiye verileceği ve adayın kim olacağına ilişkin karar verilemezse, süreç 3 Mart’ta tamamlanacak.
Görüşmede belediye meclisi üyeliklerinde ortak liste ile seçime girilmesi kararı da gündeme geldi. Buna göre Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Iğdır, Kars, İzmir’in de aralarında olduğu illerde AK Parti ve MHP ortak listeyle belediye meclisi seçimine girmek için çalışma yapacak.

Bu süreçte yerelde “aday çekişmeleri, rekabet, ittifaka bağlı itirazlar” gibi sorunlar AK Parti genel merkezine kadar ulaştı. Erdoğan, “Zorluk çıkaranları, uzlaşmayanları koymayın listeye. Yeni sisteme alışmaları gerekiyor. Tüm arkadaşlar anlatsın bunu” diyerek tepki gösterdi.

AK Partinin sorunların önüne geçmek için hazırladığı Cumhur İttifakı Kılavuzu da dün Durmaz’a sunuldu.

BİR HAFTA İÇİNDE NETLEŞİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki dün TGRT’de yaptığı açıklamada ittifakla ilgili şunları söyledi: “MHP ile 20 civarında il üzerinde görüşüyoruz. İttifak yapılan il sayısı 50’ye çıkabilir. Eğer bir yerde PKK ve FETÖ’ye yakın adamlar gelecekse neden gözden geçirmeyelim? Önümüzdeki 1 hafta içerisinde netleştireceğiz.”

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