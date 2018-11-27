20 il bugün açıklanıyor
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çanakkale, Çorum, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı ve Afyonkarahisar adaylarını açıklayacak.
ÖZHASEKİ VE zeybekCi
Toplantıda sürpriz bir gelişme yaşanmazsa Ankara için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin, İzmir için Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci’nin aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta Hilmi Bilgin, Balıkesir’de Yücel Yılmaz, Mardin’de Mehmet Vecdi Kahraman, Tokat’ta Eyüp Eroğlu, Hatay’da ise İbrahim Güler ismi ağırlık kazanıyor. Ankara’nın bazı ilçe belediye başkan adaylarının da bugün açıklanabileceği öğrenildi. Erdoğan’ın kalan adayları yarın başlayacak Latin Amerika turunun ardından açıklaması bekleniyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceğini açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerinin ardından şu anda MHP’de olan Adana, Mersin, Osmaniye, Manisa, Isparta’nın yanısıra Ankara’nın Etimesgut ve Antalya’nın Alanya ilçeleriyle ilgili temasların sürdüğü öğrenildi. Adana, Manisa, Osmaniye ile Etimesgut ve Alanya’da MHP adaylarının desteklenebileceği belirtiliyor.
İSTANBUL’DAKİ İSİMLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un ilçeleri için aday belirleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa etmesinin ardından yerine gelen Mevlüt Uysal’ın Beylikdüzü veya Büyükçekmece’den aday olacağı belirtiliyor. İstanbul’da 2009’da MHP’ den belediye başkanı adayı olan Velittin Küçük’ün ismi Büyükçekmece’de öne çıkıyor. Beyoğlu’nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın, Pendik’te AK Parti İstanbul İl Başkanvekili Ahmet Cin’in, Güngören’de Bünyamin Demir’in ismi ağırlık kazanıyor. Beyoğlu’nda 3 dönemini dolduran Misbah Demircan Sarıyer adayı oluyor. Üç dönemini dolduran Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Beykoz’a, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da Sancaktepe’ye kaydırılıyor. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in Ataşehir’e aday olması planlanıyor. Adalar İlçe Başkanı Özlem Öztekin Vural’ın da aday olacağı dile getiriliyor. Azmi Ekinci’nin ismi Esenyurt’ta, Ali Talip Özdemir’in ismi Bakırköy’de, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy’un ismi Üsküdar’da ağırlık kazanıyor.
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