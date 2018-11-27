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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erdinç ÇELİKKAN- Gizem KARAKIŞ/ANKARA
27.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

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20 il bugün açıklanıyor

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çanakkale, Çorum, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı ve Afyonkarahisar adaylarını açıklayacak.

ÖZHASEKİ VE zeybekCi

Toplantıda sürpriz bir gelişme yaşanmazsa Ankara için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin, İzmir için Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci’nin aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta Hilmi Bilgin, Balıkesir’de Yücel Yılmaz, Mardin’de Mehmet Vecdi Kahraman, Tokat’ta Eyüp Eroğlu, Hatay’da ise İbrahim Güler ismi ağırlık kazanıyor. Ankara’nın bazı ilçe belediye başkan adaylarının da bugün açıklanabileceği öğrenildi. Erdoğan’ın kalan adayları yarın başlayacak Latin Amerika turunun ardından açıklaması bekleniyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceğini açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerinin ardından şu anda MHP’de olan Adana, Mersin, Osmaniye, Manisa, Isparta’nın yanısıra Ankara’nın Etimesgut ve Antalya’nın Alanya ilçeleriyle ilgili temasların sürdüğü öğrenildi. Adana, Manisa, Osmaniye ile Etimesgut ve Alanya’da MHP adaylarının desteklenebileceği belirtiliyor.

İSTANBUL’DAKİ İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un ilçeleri için aday belirleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa etmesinin ardından yerine gelen Mevlüt Uysal’ın Beylikdüzü veya Büyükçekmece’den aday olacağı belirtiliyor. İstanbul’da 2009’da MHP’ den belediye başkanı adayı olan Velittin Küçük’ün ismi Büyükçekmece’de öne çıkıyor. Beyoğlu’nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın, Pendik’te AK Parti İstanbul İl Başkanvekili Ahmet Cin’in, Güngören’de Bünyamin Demir’in ismi ağırlık kazanıyor. Beyoğlu’nda 3 dönemini dolduran Misbah Demircan Sarıyer adayı oluyor. Üç dönemini dolduran Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Beykoz’a, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da Sancaktepe’ye kaydırılıyor. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in Ataşehir’e aday olması planlanıyor. Adalar İlçe Başkanı Özlem Öztekin Vural’ın da aday olacağı dile getiriliyor. Azmi Ekinci’nin ismi Esenyurt’ta, Ali Talip Özdemir’in ismi Bakırköy’de, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy’un ismi Üsküdar’da ağırlık kazanıyor.

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