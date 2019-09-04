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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.09.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etti! Kocasından yürek burkan paylaşım

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Samsun’da bunalıma giren bir kadın 3 haftalık bebeğini öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından kadının eşinin sosyal medya hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşım ise yürek burktu.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Bayrak Berlik (27), girdiği bunalım sonucu evlerinde önce 3 haftalık kızı Aybüke Berlik’i bebek yastığı ile boğarak öldürüp daha sonra kendini asarak intihar etti. Kocasının telefonla arayıp ulaşamaması üzerine eve gönderdiği anne ve babası yedek anahtarla kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı.

Berlik’in ailesi olayı 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğinin ölmüş olduğunu tespit etti. Fatma Bayrak Berlik’in yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

“Psikolojik sıkıntıları vardı”

Komşuları ailenin çok mutlu olduklarını belirterek, “Aksi bir durumla hiç karşılaşmadık. Kadının eşi evin içindeki manzarayı görünce delirdi zaten. Kaynanası yukarı çıkıp kapıyı açtığında bir çığlık oldu. Ben de girdim eve, evin ortasında ikisi birlikte yatıyordu. Önceden de kadının psikolojik sıkıntıları varmış. Hamile olunca kullandığı ilaçları bırakmış. Böyle bir olaya ihtimal vermiyorduk” dedi.

Babadan yürek burkan paylaşım

Olayın ardından baba Tarık Berlik ise sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı. Berlik paylaşımında, “Ah be karım can parçam Fatma’m ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, Akcan kızım. Ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü. Rabb’im giderken öte dünyaya, çektiğiniz acıya karşı, ana- kız güle oynaya koşarak cennetiyle karşılasın sizi” ifadelerini kullanıldı.

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etti Kocasından yürek burkan paylaşım

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