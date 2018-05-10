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    İhbar geldi jandarma harekete geçti: Dikkat çeken detay

    DHA
    10.05.2018 - 21:01 | Son Güncelleme:

    Tokat’ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı olarak ekilen 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirilerek imha edildi. Gözaltına alınan 1 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 19 Nisan'da da yine Tokat'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı olarak ekilen 155 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirilip imha edilmişti. O operasyonda da gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

    Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyünde bir vatandaşın 2 dönümlük tarlasına yasa dışı haşhaş bitkisi ekimi yaptığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, arazide ekili 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirdi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 1 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen haşhaş bitkileri ise imha edildi.

    19 NİSAN'DA 155 BİN KÖK

    Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde 2 ayrı kişinin toplam 5 dönüm araziye yasa dışı haşhaş bitkisi ekimi yaptığı bilgisini almış ve bölgeye yapılan operasyonda 155 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirilmişti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılmış ve ele geçirilen haşhaş bitkileri ise imha edilmişti.

    İhbar geldi polis harekete geçti: Hepsi imha edildiİhbar geldi polis harekete geçti: Hepsi imha edildi

    Etiketler: tokat , haşhaş , gündem
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