İhbar geldi jandarma harekete geçti: Dikkat çeken detay

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyünde bir vatandaşın 2 dönümlük tarlasına yasa dışı haşhaş bitkisi ekimi yaptığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, arazide ekili 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirdi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 1 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen haşhaş bitkileri ise imha edildi.

19 NİSAN'DA 155 BİN KÖK

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde 2 ayrı kişinin toplam 5 dönüm araziye yasa dışı haşhaş bitkisi ekimi yaptığı bilgisini almış ve bölgeye yapılan operasyonda 155 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirilmişti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılmış ve ele geçirilen haşhaş bitkileri ise imha edilmişti.