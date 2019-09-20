20 Eylül Rize cuma namazı saatleri.. Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
Rize'de yaşayan vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirmek için cuma namazı saatlerini merak ediyorlar. Kentlerindeki cuma namazı saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar 'Cuma namazı bugün saat kaçta' sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen takvime göre cuma namazı vakitleri belirlendi. Peki 20 Eylül cuma günü cuma namazı saat kaçta?
Rize'de bugün cuma namazı saat kaçta sorusu şehirde yaşayan vatandaşlar için internette cevap aranan soruların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 20 Eylül cuma namazı saatleri duyuruldu. Peki Rize'de cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
Rize cuma namazı saati
20 Eylül 2019 Cuma günü için cuma vakti 12:17 dir.
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Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?
Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatib minbere çıktıktan sonra okunmaktaydı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.
Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in uygulaması olan iç ezanı okunmaya da devam edildi (Kasani, Bedaiu’s-Sanai’, I, 152).
Hutbede yapılan duaya “amin” denilebilir mi?
Rasulüllah (s.a.s.)’in uygulamasını göz önüne alan İslam bilginlerine göre hatibin, ikinci hutbede müminler için af ve mağfiret dilemesi, onların afiyet ve esenlik içinde olmaları için Allah (c.c.)’a dua etmesi menduptur. Hatibin dikkatle dinlenmesini, hatibin minbere çıkışından namaz bitinceye kadar, geçen süreyi bir bütün olarak değerlendiren Hanefi alimleri, namazda yasak olan her şeyin hutbede de yasak olduğu kuralını esas alarak; cemaatin konuşmayıp susması, selam alıp vermemesi, nafile namaz kılmaması gerektiğini, ancak hutbede dua edilirse amin demenin veya Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ismi zikredilirse salat-ü selam okumanın caiz olduğunu söylemektedirler.
Fakat yanındakileri rahatsız edecek şekilde yüksek sesle amin demek doğru değildir (Alauddin Abidin, el-Hediyyetu’l-Alaiyye, 153-156).
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