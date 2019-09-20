Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 20 Eylül cuma namazı vakitleri
Namaz vakitleri cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Her hafta birkaç dakikalık farklılıklar gösteren cuma namazının 20 Eylül tarihli saatini merak eden vatandaşlar internetten araştırma yapıyor. Peki, cuma namazı bugün hangi ilde, saat kaçta kılınacak?
Bugün cuma namazına gidecek olan vatandaşlarımız kentlerindeki cuma namazı saatlerini merak ediyorlar. Her hafta 1-2 dakikalık farklılıklar gösteren cuma namazı saatleri internette günün aranan konuları arasındaki yerini alıyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizde cuma namazı bugün saat kaçta? İşte il il cuma namazı saatleri..
Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi başkent Ankara’da da yaşayan vatandaşlar da cuma namazı için hazırlıklarını sürdürüyor. Namaz saatinin vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Ankara’nın 20 Eylül tarihli Cuma namazı saatini internet üzerinden araştırıyor. Peki, Ankara’da Cuma namazı saat kaçta? İşte, il il cuma namazı saatleri
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:47
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:03
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:10
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:02
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:37
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:56
KONYA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:49
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Cuma namazı kaç rekat?
Diyanet’in aktardığı bilgilere göre; Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
Cuma namazı nasıl kılınır?
Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
NİYET EDERKEN:
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
SON OTURUŞTA:
Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.
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