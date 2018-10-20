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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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20.10.2018 - 21:20, Son Güncelleme:

MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama | 20 Ekim Sayısal Loto çekilişi

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MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama | 20 Ekim Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto'nun bin 159'uncu hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 436 bin 334 lira 85 kuruş haftaya devretti. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?

Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 159'uncu hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Sayısal Loto kuponu yapan çok sayıda vatandaş, kendi kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına sorgulama yapıyor. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu? İşte, 20 Ekim 2018 tarihli bin 159'uncu Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...

20 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 159'uncu hafta çekilişinde 5 bilen 143 kişi, 5 bin 568 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 162 kişi, 73 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 149 bin 590 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. 

Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...

MPİ’nin yaptığı çekiliş sonucu kazanan şanslı numaralar; 8 - 25 - 29 - 31 - 41 -  47

 

MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama | 20 Ekim Sayısal Loto çekilişi

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 158'inci hafta çekilişinde 5 bilen 91 kişi, 4 bin 731 lira 15'er kuruş; 4 bilen 4 bin 352 kişi, 75'er lira ve 3 bilen 83 bin 939 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak. Kazanan numaralar ise şunlardı; 5, 17, 26, 27, 30, 38

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