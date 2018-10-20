MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama | 20 Ekim Sayısal Loto çekilişi
Sayısal Loto'nun bin 159'uncu hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 436 bin 334 lira 85 kuruş haftaya devretti. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 159'uncu hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Sayısal Loto kuponu yapan çok sayıda vatandaş, kendi kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına sorgulama yapıyor. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu? İşte, 20 Ekim 2018 tarihli bin 159'uncu Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
20 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 159'uncu hafta çekilişinde 5 bilen 143 kişi, 5 bin 568 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 162 kişi, 73 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 149 bin 590 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...
MPİ’nin yaptığı çekiliş sonucu kazanan şanslı numaralar; 8 - 25 - 29 - 31 - 41 - 47
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 158'inci hafta çekilişinde 5 bilen 91 kişi, 4 bin 731 lira 15'er kuruş; 4 bilen 4 bin 352 kişi, 75'er lira ve 3 bilen 83 bin 939 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak. Kazanan numaralar ise şunlardı; 5, 17, 26, 27, 30, 38
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