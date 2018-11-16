Sözleşmeli öğretmen alımı branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu | 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjanları ve taban puanlarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, hangi branş için ne kadar kontenjan ayrıldığı bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlarca araştırılmaya başladı. MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. İşte, sözleşmeli öğretmen alımı tüm kontenjan dağılımı hakkında bilgi...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen alımı için yayımlanması beklenen branş dağılımı bugün erişime açıldı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ön bilgisi verilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için branş dağılımı dışında sözlü mülakat tarihleri de belli oldu. İşte, sözleşmeli öğretmen alımı için branş bazında kontenjan dağılımı ve taban puan bilgileri...
HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLECEK?
Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.
EN FAZLA ATAMA YAPILACAK 10 BRANŞ
|SIRA
|BRANŞ
|KONTENJAN
|1
|Sınıf
|3 bin 47
|2
|İngilizce
|2 bin 38
|3
|Din kültürü ve ahlak bilgisi
|1.910
|4
|Okul öncesi
|1.601
|5
|İlköğretim matematik
|1.401
|6
|Türkçe
|1.093
|7
|Rehberlik
|1.056
|8
|Özel eğitim
|1.002
|9
|Fen bilimleri/fen ve teknoloji
|919
|10
|Beden eğitimi
|845
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvurular, sözlü sınav merkezlerinin ilanı işe sınav tercihlerinin alınması 19-23 Kasım arasında yapılacak. Adayların sözlü sınava gireceği merkezler ise 3 Aralık’ta paylaşılacak. Sözlü sınavlar 10-31 Aralık arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise 15 Ocak’ta duyurulacak. Tercihler 28 Ocak ile 1 Şubat arasında alındıktan sonra atamalar 7 Şubat’ta yapılacak.
BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda ‘mebbis.meb.gov.tr’ ve ‘personel.meb.gov.tr’ adreslerinden alınacak. Bu başvuruda adaylar, sınav merkezleri listesinde belirtilen 17 sınav merkezinin tamamını tercih edecek. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.
KPSS PUANLARINA BAKILACAK
Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, SosyalBilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanlarıbakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Fransızca alanlarına ‘KPSSP120’ puan türünden, diğer alanlarda ise ‘KPSSP’10 puan türünden en az 50 puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek. Birden fazla sınava (katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacak.
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