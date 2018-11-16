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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
16.11.2018 - 14:48, Son Güncelleme:/

Sözleşmeli öğretmen alımı branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu | 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjanları ve taban puanlarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, hangi branş için ne kadar kontenjan ayrıldığı bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlarca araştırılmaya başladı. MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. İşte, sözleşmeli öğretmen alımı tüm kontenjan dağılımı hakkında bilgi...

Sözleşmeli öğretmen alımı branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu | 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen alımı için yayımlanması beklenen branş dağılımı bugün erişime açıldı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ön bilgisi verilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için branş dağılımı dışında sözlü mülakat tarihleri de belli oldu. İşte, sözleşmeli öğretmen alımı için branş bazında kontenjan dağılımı ve taban puan bilgileri...

HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLECEK?
Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.

Sözleşmeli öğretmen alımı branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu | 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı

Sözleşmeli öğretmen alımı branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu | 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı

EN FAZLA ATAMA YAPILACAK 10 BRANŞ

SIRA BRANŞ KONTENJAN
1Sınıf3 bin 47
2İngilizce2 bin 38
3Din kültürü ve ahlak bilgisi1.910
4Okul öncesi1.601
5İlköğretim matematik1.401
6Türkçe 1.093
7Rehberlik1.056
8Özel eğitim1.002
9Fen bilimleri/fen ve teknoloji  919
10Beden eğitimi845

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvurular, sözlü sınav merkezlerinin ilanı işe sınav tercihlerinin alınması 19-23 Kasım arasında yapılacak. Adayların sözlü sınava gireceği merkezler ise 3 Aralık’ta paylaşılacak. Sözlü sınavlar 10-31 Aralık arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise 15 Ocak’ta duyurulacak. Tercihler 28 Ocak ile 1 Şubat arasında alındıktan sonra atamalar 7 Şubat’ta yapılacak.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda ‘mebbis.meb.gov.tr’ ve ‘personel.meb.gov.tr’ adreslerinden alınacak. Bu başvuruda adaylar, sınav merkezleri listesinde belirtilen 17 sınav merkezinin tamamını tercih edecek. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

KPSS PUANLARINA BAKILACAK
Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, SosyalBilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanlarıbakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Fransızca alanlarına ‘KPSSP120’ puan türünden, diğer alanlarda ise ‘KPSSP’10 puan türünden en az 50 puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek. Birden fazla sınava (katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacak.

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