20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı..Ekranda adını görenler gözyaşlarına engel olamadı
Farklı branşlardan toplam 20 bin öğretmenin kura ile görev yerlerini öğreneceği atama sonuçları, saat 10.00'da başlayan kura sonrası netleşti. Milli Eğitim Bakanlığının Ankara'da bulunan Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekilişine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılım sağladı. Ekranda adını gören öğretmen adayları, sevinç gözyaşlarını tutamadı. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ve atamaya yönelik bazı bilgiler
Branşlarında göreve başlamak için gün sayan öğretmen adaylarının merakla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci tamamlandı. Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekilişi sonrası öğretmenlerin görev yerleri belirlenmiş oldu.
Atama sonuçları, kuranın tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayımlandı.
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ATAMA SONRASI ÖĞRETMEN ADAYLARI NELER YAPACAK?
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek:
1-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
4-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
5-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
6-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
7-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
8-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
8-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
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