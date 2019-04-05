20 bin sözleşmeli öğretmen alımında mülakat yerleri belli oldu | Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav yerleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) farklı branşlarda yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların sonuçları belli oldu. Sonuçların belli olmasıyla birlikte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri de açıklandı. İşte, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerleri sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için adayların sözlü sınav yeri bilgileri açıklandı. MEB tarafından farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların sonuçları belli oldu.



Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek. Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak. Tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler, Bakanlıkça daha sonra açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde sözleşmeli olarak yapılacak, 20 bin öğretmen ataması için mülakat süreci başlıyor. Bakanlık, ön başvurularını tamamlayan adayların sözlü sınav yani mülakat giriş yerleri ve tarihlerini erişime açtı.

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KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

BRANŞ DAĞLIMI NASIL?

Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları belli oldu. Buna göre, atama yapılacak ilk 10 alan ile kontenjanları şöyle:

"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)"