20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Erdoğan açıklamasında, atama bekleyen öğretmen adaylarına da müjde verdi. Erdoğan, 'Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz.' diyerek atama bekleyen yüz binlerce kişiyi umutlandırdı. Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı 100 günlük eylem planının içinde yer alan konu başlıklarından biri de Milli Eğitim Bakanlığı'yla alakalıydı. Erdoğan buradaki konuşmasında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından atama bekleyen öğretmen adayları da '20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konu hakkında merak edilen detaylar...
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 öğretmen alımına dair yaptığı açıklama;
"Okullarımız için yaptığımız yatırımlarla 575 bine çıkarttık. Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da hatırlayın, 70’li 100’lü sınıflarımız vardı. Şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik. Bu sınıflar boş kalmasın diye 605 bin yeni öğretmen atayarak toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttik. İlk ve orta öğretimde hatırlatın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk. İmkanı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm evlatlarımızın okula gitmesini sağladık. Eğitim öğretimin içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum. Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz."
20 bin öğretmen atamasının detayları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan henüz net bir açıklama yok. Konuya dair resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
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