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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.08.2018 - 23:42, Son Güncelleme:

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı

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20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Erdoğan açıklamasında, atama bekleyen öğretmen adaylarına da müjde verdi. Erdoğan, 'Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz.' diyerek atama bekleyen yüz binlerce kişiyi umutlandırdı. Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı 100 günlük eylem planının içinde yer alan konu başlıklarından biri de Milli Eğitim Bakanlığı'yla alakalıydı. Erdoğan buradaki konuşmasında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından atama bekleyen öğretmen adayları da '20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konu hakkında merak edilen detaylar...

20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 öğretmen alımına dair yaptığı açıklama;

"Okullarımız için yaptığımız yatırımlarla 575 bine çıkarttık. Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da hatırlayın, 70’li 100’lü sınıflarımız vardı. Şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik. Bu sınıflar boş kalmasın diye 605 bin yeni öğretmen atayarak toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttik. İlk ve orta öğretimde hatırlatın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk. İmkanı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm evlatlarımızın okula gitmesini sağladık. Eğitim öğretimin içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum. Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz."

20 bin öğretmen atamasının detayları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan henüz net bir açıklama yok. Konuya dair resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

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