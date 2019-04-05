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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.04.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerleri bugün açıklanacak - Peki saat kaçta?

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20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerleri bugün açıklanacak - Peki saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı, farklı branşlarda toplam 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını duyurmuş, başvuru sürecini 1 Nisan Pazartesi günü sonlandırmıştı. Sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruda bulunan binlerce aday, şimdi heyecanla mülakat tarihini bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için süreç devam ediyor. 26 Mart -1 Nisan tarihlerini kapsayan başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte öğretmen adaylarının gözü kulağı mülakat yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB’in 2019 yılı takvimine göre, sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak. Peki, mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen alım takvimi

MEB'in internet sitesinde 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Bu yılın takvimine göre adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

İşte; 20 bin öğretmen ataması branş dağılımları:

"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)"

ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Tercih işlemlerinin ardından atama işlemleri şu şekilde yapılıyor; Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleniyor.

 

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