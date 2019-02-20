20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi!
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 26 Mart'ta başlayacak. Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları, 4 Temmuz'da ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen için ön başvuruların yapılacağı tarih belli oldu. İşte, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim.
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İşte Erdoğan'ın sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklaması;
20 bin öğretmen atamasını bu ay içinde yapmıştık. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız.
MEB'in internet sitesinde 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayımlandı.
Buna göre, ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak. Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.
İşlem
Tarih
Ön Başvuru Alınması
Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı
Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
26/03/2019
01/04/2019
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı
05/04/2019
Sözlü Sınavların Yapılması
12/06/2019
30/06/2019
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı
04/07/2019
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması
08/07/2019
10/07/2019
Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması
16/07/2019
Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.
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