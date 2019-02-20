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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi!

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20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi!

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 26 Mart'ta başlayacak. Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları, 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen için ön başvuruların yapılacağı tarih belli oldu. İşte, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

İşte Erdoğan'ın sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklaması;

20 bin öğretmen atamasını bu ay içinde yapmıştık. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız.

ÖĞRETMEN ALIMI TAKVİMİ

MEB'in internet sitesinde 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayımlandı. 

Buna göre, ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak. Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak. 

İşlem

Tarih

 

Ön Başvuru Alınması

Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı

Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

 

26/03/2019

01/04/2019

 

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

 

05/04/2019

 

Sözlü Sınavların Yapılması

          

12/06/2019

30/06/2019

 

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı

 

04/07/2019           

 

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması

 

08/07/2019

10/07/2019

 

 

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması

 

16/07/2019

 

Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.

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