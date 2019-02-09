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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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EĞİTİM SERVİSİ
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

20 bin öğretmenin iş sevinci

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20 bin öğretmenin iş sevinci

MEB’e bağlı okullarda görev yapacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamaları dün yapıldı. En çok atama sınıf öğretmenliğinde oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen törenle gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katıldığı törenle ataması yapılan öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, “920 bin 524 olan öğretmen sayımız 940 bin 524’e çıktı. Bu atamayla birlikte Türkiye geneli doluluk oranımız ise yüzde 89’dan yüzde 91’e çıktı” dedi.

ÖNCE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Güvenlik soruşturmalarının ardından göreve başlayacak öğretmenler, atandıkları şehirde 3 yıl sözleşmeli olarak çalışacaklar, ardından kadroya alınacaklar. Bu öğretmenler dört yılın sonunda da istedikleri şehre atama isteyebilecekler. Bakan Selçuk yeni atanan öğretmenlere sorumluluklar düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

20 bin öğretmenin iş sevinci

“Sizin artık ‘mezun olduk ve öğretmen olduk’ şeklinde düşünmek yerine ‘asla mezun olmayacağız, sürekli öğreneceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Bu sisteme çok daha büyük katkılar sağlayacağız’ şeklinde bir inanç geliştirmeniz bizi çok mutlu eder. Bu bir millet, ülke ödevi. Eğer buradaki bu heyecanınızı meslek hayatınız boyunca korursanız o zaman inanın ki Türk eğitim sistemi çok iyi mesafeler alacaktır.”

Atama kapsamında toplamda 53 bin 871 aday tercih yaptı. Türkiye genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı. Atamada 8 bin 470 kontenjan ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci sırada, 6 bin 438 kontenjan ile Doğu Anadolu Bölgesi ikinci sırada yer aldı. Toplam kontenjanın yüzde 74.5’i bu iki bölgede illere verilmiş oldu. 

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