20 bin öğretmenin iş sevinci
MEB’e bağlı okullarda görev yapacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamaları dün yapıldı. En çok atama sınıf öğretmenliğinde oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen törenle gerçekleşti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katıldığı törenle ataması yapılan öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, “920 bin 524 olan öğretmen sayımız 940 bin 524’e çıktı. Bu atamayla birlikte Türkiye geneli doluluk oranımız ise yüzde 89’dan yüzde 91’e çıktı” dedi.
ÖNCE GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Güvenlik soruşturmalarının ardından göreve başlayacak öğretmenler, atandıkları şehirde 3 yıl sözleşmeli olarak çalışacaklar, ardından kadroya alınacaklar. Bu öğretmenler dört yılın sonunda da istedikleri şehre atama isteyebilecekler. Bakan Selçuk yeni atanan öğretmenlere sorumluluklar düştüğünü belirterek, şunları söyledi:
“Sizin artık ‘mezun olduk ve öğretmen olduk’ şeklinde düşünmek yerine ‘asla mezun olmayacağız, sürekli öğreneceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Bu sisteme çok daha büyük katkılar sağlayacağız’ şeklinde bir inanç geliştirmeniz bizi çok mutlu eder. Bu bir millet, ülke ödevi. Eğer buradaki bu heyecanınızı meslek hayatınız boyunca korursanız o zaman inanın ki Türk eğitim sistemi çok iyi mesafeler alacaktır.”
Atama kapsamında toplamda 53 bin 871 aday tercih yaptı. Türkiye genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı. Atamada 8 bin 470 kontenjan ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci sırada, 6 bin 438 kontenjan ile Doğu Anadolu Bölgesi ikinci sırada yer aldı. Toplam kontenjanın yüzde 74.5’i bu iki bölgede illere verilmiş oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle