20 bin öğretmen alımı için branş dağılımı ve kontenjan bilgileri ne zaman açıklanacak?
20 bin öğretmen alımı branş dağılımı ve kontenjan bilgileri için araştırmalar başladı. Ön başvurularının 19-23 Kasım tarihinde başlayacağı duyurulan 20 bin öğretmen alımı için branş ve kontenjan dağılımının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyordu. Branş ve kontenjan dağılımının bu tarihte açıklanmamasının ardından gözler bakanlığın yapacağı duyuruya çevrildi. Peki, 20 bin öğretmen alımı branş ve kontenjan bilgileri ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da duyurduğu 20 bin öğretmen alımı için branş ve kontenjan dağılımı bilgileri sorgulanmaya devam ediliyor. 20 bin kişilik kadronun hangi branşta kaç kişi olacağını merak eden öğretmen adayları, bakanlığın açıklamasına kilitlendi. Peki, 20 bin öğretmen alımı branş dağılımı ve kontenjan bilgileri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlığın açıkladığı takvimde 9 Kasım Cuma günü açıklanacağı duyurulan atama ve branş dağılımı hakkında herhangi bir duyuru yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 19 Kasım'da ön başvuruların başlayacak olması dolayısıyla bu hafta içi kontenjan bilgilerini açıklaması bekleniyor.
ATAMA TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018'de yapılacak.
Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
Takvimin belli olmasıyla birlikte gözler 20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjan dağılımı ve kontenjanlarına çevrildi. Türkiye çapında Milli Eğitim Bakanlığı okullarında bulunan açık pozisyonlara yapılacak olan öğretmen alımı için hangi branşta kaç öğretmenin istihdam edileceği öğrenilebilecek.
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