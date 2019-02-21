20 bin öğretmen alımı için başvurusu için branş dağılımı nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 20 bin öğretmen alımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın hemen ardından ilan detayları yayımlandı. Ön başvuruları mart ayında alınacak olan 20 bin öğretmen alımı için sözlü sınav ise haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte, 20 bin öğretmen alımı için sürece dair bazı bilgiler
20 bin öğretmen alımı başvuru süreci, 20 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı. 2017-2018 KPSS puanları ile yapılacak olan 20 bin öğretmen alımı başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvimdeki tarihlere göre gerçekleştirilecek. İşte, 20 bin öğretmen alımı için bazı bilgiler
ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN ATAMA TAKVİMİ YAYINDA
Yayımlanan takvim bilgilerine göre ön başvuru alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı, sınav merkezi tercihlerinin alınması gibi işlemler, 26 Mart-1 Nisan tarih aralığında gerçekleşecek.
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezleri ise 5 Nisan tarihinde ilan edilecek.
Bu işlemlerin gerçekleşmesinin akabinde sözlü sınavlar 12-30 Haziran tarih aralığında tamamlanacak.
Sözlü sınavların sonuçları 4 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılacak.
İtirazlar 8-10 Temmuz, itirazların tamamlanması ise 16 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.
Bu aşamaların tamamlanmasının ardından ise tercihlerin alınması ve atama işlemlerine dair tarih bilgileri bakanlık tarafından yayımlanacak.
ÖNCEKİ ALIM SÜRECİNDE BRANŞ DAĞILIMI NASIL YAPILDI?
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 20 bin öğretmen atama sürecinde branş dağılımı için en fazla kontenjan 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olmuştu. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip etmişti. Önümüzdeki süreçte başvurusu alınacak öğretmen alımı için branş dağılımı ise henüz yayınlanmadı. İşte, önceki dönemin branş dağılımı;
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ZORUNLU HİZMET SÜRESİ NE KADAR?
Sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu hizmet süresinin kısaltılması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi toplantısında gündeme gelmişti.
Halihazırda 4+2 olarak uygulanan zorunlu hizmet süresinin, 3+1 olarak yeniden düzenleneceği, toplantıda konuşulan konular arasında yer almıştı.
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