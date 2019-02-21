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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

20 bin öğretmen alımı için başvurusu için branş dağılımı nasıl olacak?

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20 bin öğretmen alımı için başvurusu için branş dağılımı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 20 bin öğretmen alımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın hemen ardından ilan detayları yayımlandı. Ön başvuruları mart ayında alınacak olan 20 bin öğretmen alımı için sözlü sınav ise haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte, 20 bin öğretmen alımı için sürece dair bazı bilgiler

20 bin öğretmen alımı başvuru süreci, 20 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı. 2017-2018 KPSS puanları ile yapılacak olan 20 bin öğretmen alımı başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvimdeki tarihlere göre gerçekleştirilecek. İşte, 20 bin öğretmen alımı için bazı bilgiler

ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN ATAMA TAKVİMİ YAYINDA

Yayımlanan takvim bilgilerine göre ön başvuru alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı, sınav merkezi tercihlerinin alınması gibi işlemler, 26 Mart-1 Nisan tarih aralığında gerçekleşecek.

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezleri ise 5 Nisan tarihinde ilan edilecek.

Bu işlemlerin gerçekleşmesinin akabinde sözlü sınavlar 12-30 Haziran tarih aralığında tamamlanacak.

Sözlü sınavların sonuçları 4 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılacak.

İtirazlar 8-10 Temmuz, itirazların tamamlanması ise 16 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Bu aşamaların tamamlanmasının ardından ise tercihlerin alınması ve atama işlemlerine dair tarih bilgileri bakanlık tarafından yayımlanacak.

20 bin öğretmen alımı için başvurusu için branş dağılımı nasıl olacak

ÖNCEKİ ALIM SÜRECİNDE BRANŞ DAĞILIMI NASIL YAPILDI?

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 20 bin öğretmen atama sürecinde branş dağılımı için en fazla kontenjan 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olmuştu. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip etmişti. Önümüzdeki süreçte başvurusu alınacak öğretmen alımı için branş dağılımı ise henüz yayınlanmadı. İşte, önceki dönemin branş dağılımı;

20 bin öğretmen alımı için başvurusu için branş dağılımı nasıl olacak

20 bin öğretmen alımı için başvurusu için branş dağılımı nasıl olacak

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ZORUNLU HİZMET SÜRESİ NE KADAR?

Sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu hizmet süresinin kısaltılması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi toplantısında gündeme gelmişti.

Halihazırda 4+2 olarak uygulanan zorunlu hizmet süresinin, 3+1 olarak yeniden düzenleneceği, toplantıda konuşulan konular arasında yer almıştı.

 

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