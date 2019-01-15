20 bin kişi sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklamasıyla hayaline kavuşacak!
Hayallerindeki mesleği icra edebilmek için sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklamasına kilitlenen binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sınıf öğretmenliğinin en fazla kadroya sahip olduğu atama sürecinde tercihler, 28 Şubat, 1 Şubat tarih aralığında alınacak. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, merak edilen tüm detaylar
20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi takip edilmeye devam ediliyor. Farklı branşlardan toplam 20 bin öğretmen alımı yapacak olan bakanlık, sözlü mülakatların sona ermesinin ardından atamaya yönelik değerlendirmelerini tamamladı. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları bugün ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen mülakat süreçlerinin ardından sonuçları, gün içerisinde farklı saatlerde açıklamıştı.
Geçtiğimiz dönem gerçekleştirdiği sonuç açıklama işlemini sabah saatlerinde yapan bakanlık, bir önceki açıklama sürecini ise öğleden sonra 16.00 civarlarında duyurmuştu.
Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVDA EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
10-31 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü sınav sürecinde öğretmen adayları, belirli özellikleri ile değerlendirildi.
Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirildi.
ATAMALAR SÖZLÜ SINAV PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
İTİRAZ İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının akabinde 16-18 Ocak tarihlerinde sonuçlara itiraz işlemleri alınacak.
İtirazların sonuçlanması ise 24 Ocak tarihinde gerçekleşecek.
TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?
Öğretmen adayları tercih işlemlerini, 28 Ocak- 1 Şubat tarih aralığında tamamlayacak. Bu sürecin ardından ise atamalar 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ZORUNLU HİZMET SÜRESİ NE KADAR?
Sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu hizmet süresinin kısaltılması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi toplantısında gündeme gelmişti.
Halihazırda 4+2 olarak uygulanan zorunlu hizmet süresinin, 3+1 olarak yeniden düzenleneceği, toplantıda konuşulan konular arasında yer almıştı.
HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLECEK?
Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.
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