20 bin kişi şehitlerin izinden yürüdü

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış’taki Allahuekber Dağları’nda Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı’nın kayıtlarına göre 60 bin asker şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından gelen her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış’ın Kızılçubuk köyünde buluştu. ‘Gençlik şühedanın izinde yürüyor’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Yürüyüşten önce açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, “Sarıkamış olmasaydı, Çanakkale olmazdı, Çanakkale olmasaydı İstiklal Harbi, bugünkü Türkiye’miz olmazdı. 105 yıl önce Kudüs’ten, Yemen’den, Şam’dan, Halep’ten, Üsküp’ten olduğu gibi bugün de yurtdışından gelen önemli misafirlerimiz, gençlerimiz var. Aynı ruhu, aynı heyecanla yaşamanın bu bilinçle yarınlara yürümenin mühim olduğuna inanıyoruz” dedi. Katılımcılar saat 10.30’da 105 yıl önce olduğu gibi yürüyüşe başladı. Eksi 9 derecelik soğukta 6.5 kilometre süren yürüyüş Yukarı Sarıkamış Mahallesi’ndeki tören alanında son buldu. Şehit anıtına çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. İki F-16 tören alanı üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirirken, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait ‘Çelik Kanatlar Akrobasi’ ekibi de gösteri yaptı.

ÇANAKKALE’DE YANMIŞ KARS’TA DONMUŞUZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Hâlâ bir başımız Altay, bir başımız Söğüt, bir başımız Kaşgar. Biz böyle bastığımız her toprağı yurt edinmiş milletiz. Geçtiğimiz yurtlarımızı unutmamış bir milletimiz. Bizim yurdumuz candan kıymetli, vatan sevgimiz imandan, bir canımız bir cananımız var. Bir imanımız bir de vatanımız var. Bunlar için Çanakkale’de yanmış, Kars’ta da donmuşuz. Her öldü dediklerinde dirilmiş, her bitti dediklerinde yeniden başlamayı bilmişiz. Bir ölmüş bin dirilmiş bir milletiz.”

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN SARIKAMIŞ VİDEOSU

- Milli Savunma Bakanlığı Sarıkamış Harekâtı’nın 105’inci yılı dolayısıyla Sarıkamış Harekâtı ve Mehmetçiğin karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı video paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından, “Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” başlıklı paylaşımda bulunuldu. “Zamanı dondurarak tarih yazanların anısına... Sarıkamış” mesajının olduğu videoda, Sarıkamış Harekâtı ve Mehmetçiğin karla kaplı dağlardaki operasyon görüntüleri yer aldı.

YURDUN HER KÖŞESİNDE ANILDI

- Sarıkamış şehitleri için Sivas’ta binlerce kişi kar altında yürüdü. Trabzon’un Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı’nda 5 bin kişi dev Türk bayrağıyla yürüyüş düzenledi. Hakkâri’de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Dağı’na yürüyüş yapıldı. İstanbul, Düzce ve Kayseri’de de anma yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında 53 dağcı da 3180 metre rakımlı Allahuekber Dağı’na zirve tırmanışı yaptı.