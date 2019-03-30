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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Neşe KARANFİL / ANKARA  
30.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

20 bin 581 personelle trafo nöbeti

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
20 bin 581 personelle trafo nöbeti

YARIN yapılacak yerel seçimlerde kesinti yaşanmaması, gerçekleşebilecek kesintilere de anında müdahale için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde özel bir koordinasyon ekibi oluşturuldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun bilgi işlem merkezinin bulunduğu binanın elektrik ihtiyacının karşılandığı tüm alternatif hatların, trafoların ve binada mevcut jeneratörün kontrol ve bakımları yapıldı. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere bir mobil jeneratör daha tahsis edildi. Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, elektrik üretim-iletim-dağıtım ile petrol ve doğal gaz hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve olası aksaklıklara hızlı şekilde müdahale edilerek giderilmesi ve bunu takip etmek için, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve Elektrik Dağıtım Şirketleri bünyesinde kriz merkezleri oluşturuldu. Seçim günü doğalgaz ve petrol iletiminde 466 personel, elektrik iletiminde 2 bin 15 personel, elektrik dağıtımında 17 bin 853 personel ve elektrik üretiminde 257 personel olmak üzere toplam 20 bin 581 personel görev yapacak.

HER SEÇİM KURULUNA BİR JENERATÖR

Seçim kurullarının bulunduğu lokasyonu besleyen elektrik dağıtım şebekesinin kontrol ve bakımları yapıldı. Seçim kurullarının mevcut jeneratörlerinin bakımı da yapıldı. Jeneratörü bulunmayan seçim kurullarının talep etmesi halinde uygun güçte mobil jeneratörler temin edilecek. Her bir seçim kurulunun bulunduğu lokasyonda bugünden itibaren 1 Nisan saat 08.00’a kadar arıza müdahale ekipleri hazır olacak. 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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