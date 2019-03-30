20 bin 581 personelle trafo nöbeti
YARIN yapılacak yerel seçimlerde kesinti yaşanmaması, gerçekleşebilecek kesintilere de anında müdahale için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde özel bir koordinasyon ekibi oluşturuldu.
Yüksek Seçim Kurulu’nun bilgi işlem merkezinin bulunduğu binanın elektrik ihtiyacının karşılandığı tüm alternatif hatların, trafoların ve binada mevcut jeneratörün kontrol ve bakımları yapıldı. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere bir mobil jeneratör daha tahsis edildi. Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, elektrik üretim-iletim-dağıtım ile petrol ve doğal gaz hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve olası aksaklıklara hızlı şekilde müdahale edilerek giderilmesi ve bunu takip etmek için, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve Elektrik Dağıtım Şirketleri bünyesinde kriz merkezleri oluşturuldu. Seçim günü doğalgaz ve petrol iletiminde 466 personel, elektrik iletiminde 2 bin 15 personel, elektrik dağıtımında 17 bin 853 personel ve elektrik üretiminde 257 personel olmak üzere toplam 20 bin 581 personel görev yapacak.
HER SEÇİM KURULUNA BİR JENERATÖR
Seçim kurullarının bulunduğu lokasyonu besleyen elektrik dağıtım şebekesinin kontrol ve bakımları yapıldı. Seçim kurullarının mevcut jeneratörlerinin bakımı da yapıldı. Jeneratörü bulunmayan seçim kurullarının talep etmesi halinde uygun güçte mobil jeneratörler temin edilecek. Her bir seçim kurulunun bulunduğu lokasyonda bugünden itibaren 1 Nisan saat 08.00’a kadar arıza müdahale ekipleri hazır olacak.
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