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    2 Yunan asker için karar verildi... İlk kez görüntülendiler

    AA
    25.04.2018 - 20:32 | Son Güncelleme:

    Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutukluluk hallerine devam kararına avukatlarınca yapılan itiraz reddedildi. Öte yandan, iki asker ilk kez görüntülendi.

    Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, Edirne Adliyesi'ne gelerek Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluklarına itiraz ile tahliye taleplerini içeren dilekçelerini sundu.

    Jandarma ekipleri tarafından Sulh Ceza Hakimliği duruşma salonuna getirilen teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, tahliye taleplerini dile getirerek savunmalarını yaptı.

    Mitretodis ve Kouklatzis, savunmasında kar üzerinde gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savundu.

    Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan incelemenin ardından iki askerin kalıcı ikametgahlarının olmaması ve elde edilen dijital verilerin incelenmesi ve askerlerin kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması nedeniyle itiraz reddedilerek, askerlerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

    Haklarında tutukluluğun devamına karar verilen Yunan askerleri, 1 Mart tarihinden itibaren ilk kez görüntülendi. Adliyeden jandarma ekiplerince, hükümlü kapısından elleri önden kelepçeli olarak çıkarılan askerler, cezaevine ring aracına bindirilerek yeniden Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine götürüldü. 

     

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    Etiketler: yunanistan , asker , tutuklama , gündem
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