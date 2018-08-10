2 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları | TYT puanıyla öğrenci alan bölümler

Milyonlarca öğrencinin gelecekteki hayatlarını yakından ilgilendiren YKS tercih süreci devam ederken, 2 yıllık bölümlerin taban puanları, iş imkanları ve ders içerikleri araştırılıyor. Tercihlerine son şekline vermeden fikir sahibi olmak isteyen öğrenciler, yoğun şekilde TYT puanıyla öğrenci alan 2 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanlarını sorguluyor. İşte, 2 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları...

İKİ YILLIK BÖLÜMLER TABAN VE TAVAN PUANLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri gibi 2 yıllık bölümlerin yanı sıra onlarca başka önlisans programına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, TYT puanı ile öğrenci kabul edecek olan iki yıllık önlisans programları hakkında kapsamlı bilgi almak adına araştırma yapıyor.

Bu bölümlerin iş imkanlarını, ders programlarını ve taban puanlarını sorgulayan öğrenciler, konu hakkında resmi bilgiler ışında araştırma yapmak istiyor. Bu hususta YÖK'ün tercih robotu öğrencilere son derece faydalı bilgiler sunuyor. TYT puanı ile öğrenci kabul eden üniversitelerin iki yıllık bölümleri hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

TYT PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN İKİ YILLIK BÖLÜMLER

İKİ YILLIK BÖLÜMLERİN KONTENJANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ

Bilgisayar Programcılığı programının temel amacı, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri öğretmek ve bu kurumlarda çalışmak isteyen nitelikle bireyleri yetiştirmektir. Bilgisayar Programcılığı, dünyada ve Türkiye'de hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir alan olduğu için, bu programla sadece bölgesel değil ulusal çapta ihtiyaç duyulan ara iş gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Bilgisayar Donanımı, Web Tasarımı, Grafik ve Animasyon, İşletim Sistemleri, İnternet Programcılığı, Php Programlama, Java Programlama, Sunucu İşletim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri gibi ) derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır.

Bilgisayar Programcılığı önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler, “Bilgisayar Programcısı” veya “Bilgisayar Teknikeri” ünvanı alabileceklerdir. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ

Tanı ve tedavi amaçlı yüksek teknolojiye sahip görüntüleme sistemlerini (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital Substraksiyon Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme vb.) eğitimi süresince edineceği temel tıp ve radyoloji bilgilerinin ve hastane uygulamalarının ışığında kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, bunları yaparken kendi ve hasta sağlığı açısından radyasyondan korunma ile ilgili bilgilerini yorumlayıp uygulayabilme tecrübesine ve hekim ile koordinasyon becerisine sahip “Profesyonel Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” yetiştirilmektir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları devlet, üniversite, özel hastaneleri, özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji (Konvansiyonel Radyoloji, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Anjiografi, Mamografi, Fluoroskopi), Nükleer Tıp ve Radyoterapi departmanlarında tekniker unvanıyla çalışabilir. Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alırlar.