2 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları | TYT puanıyla öğrenci alan bölümler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.08.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

2 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları | TYT puanıyla öğrenci alan bölümler

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2 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları | TYT puanıyla öğrenci alan bölümler

YKS tercih işlemlerinin bitmesine sayılı günler kala henüz tercihini yapmayan yüz binlerce üniversiteli adayı, üniversite bölümlerinin taban puanlarını araştırıyor. Bu kapsamda en çok araştırılan konulardan biri de 2 yıllık olarak bilinen ön lisans bölümlerinin taban puanları oldu. ÖSYM'nin açıkladığı TYT puanı ile öğrenci kabul eden bu bölümlerin taban puanları araştırılmaya devam ediyor. İşte öğrencilerin merak ettikleri tüm detaylar...

Milyonlarca öğrencinin gelecekteki hayatlarını yakından ilgilendiren YKS tercih süreci devam ederken, 2 yıllık bölümlerin taban puanları, iş imkanları ve ders içerikleri araştırılıyor. Tercihlerine son şekline vermeden fikir sahibi olmak isteyen öğrenciler, yoğun şekilde TYT puanıyla öğrenci alan 2 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanlarını sorguluyor. İşte, 2 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları...

İKİ YILLIK BÖLÜMLER TABAN VE TAVAN PUANLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri gibi 2 yıllık bölümlerin yanı sıra onlarca başka önlisans programına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, TYT puanı ile öğrenci kabul edecek olan iki yıllık önlisans programları hakkında kapsamlı bilgi almak adına araştırma yapıyor.

Bu bölümlerin iş imkanlarını, ders programlarını ve taban puanlarını sorgulayan öğrenciler, konu hakkında resmi bilgiler ışında araştırma yapmak istiyor. Bu hususta YÖK'ün tercih robotu öğrencilere son derece faydalı bilgiler sunuyor. TYT puanı ile öğrenci kabul eden üniversitelerin iki yıllık bölümleri hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

TYT PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN İKİ YILLIK BÖLÜMLER

İKİ YILLIK BÖLÜMLERİN KONTENJANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ

Bilgisayar Programcılığı programının temel amacı, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri  öğretmek ve bu kurumlarda çalışmak isteyen  nitelikle bireyleri yetiştirmektir. Bilgisayar Programcılığı, dünyada ve Türkiye'de hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir alan olduğu için, bu programla sadece bölgesel değil ulusal çapta ihtiyaç duyulan  ara iş gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programdan mezun olacak öğrenciler,  2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Bilgisayar Donanımı, Web Tasarımı, Grafik ve Animasyon, İşletim Sistemleri, İnternet Programcılığı, Php Programlama, Java Programlama, Sunucu İşletim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri  gibi ) derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır. 

Bilgisayar Programcılığı önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler, “Bilgisayar Programcısı” veya  “Bilgisayar Teknikeri” ünvanı  alabileceklerdir. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel  sektör kuruluşlarının  bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde  ihtiyaç duyulan  bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ

Tanı ve tedavi amaçlı yüksek teknolojiye sahip görüntüleme sistemlerini (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital Substraksiyon Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme vb.) eğitimi süresince edineceği temel tıp ve radyoloji bilgilerinin ve hastane uygulamalarının ışığında kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, bunları yaparken kendi ve hasta sağlığı açısından radyasyondan korunma ile ilgili bilgilerini yorumlayıp uygulayabilme tecrübesine ve hekim ile koordinasyon becerisine sahip “Profesyonel Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” yetiştirilmektir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları devlet, üniversite, özel hastaneleri, özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji (Konvansiyonel Radyoloji, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Anjiografi, Mamografi, Fluoroskopi), Nükleer Tıp ve Radyoterapi departmanlarında tekniker unvanıyla çalışabilir. Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alırlar.

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