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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA-Fırat ALKAÇ
12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2 yıl 8 ay 15 gün hapis

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2 yıl 8 ay 15 gün hapis

Futbolcu Arda Turan, 9 Ekim Salı gecesi Emirgan’daki bir mekânda tartıştığı şarkıcı Berkay Şahin’e yumruk atıp burnunu kırmıştı.

Arda Turan’ın, Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i sözlü taciz etmesinin bu kavgaya yol açtığı ileri sürülmüştü. Dün İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, Berkay Şahin ve avukatı katıldı. Arda Turan’ın ise sadece avukatı hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Berkay Şahin hakkında “hakaret” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, sanık Arda Turan’ın “cinsel taciz” suçundan beraatına, “ruhsatsız silah taşımak”tan 10 ay, “korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek”ten 10 ay ve “kasten yaralama” suçundan ise 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Turan’ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırdı.

2 yıl 8 ay 15 gün hapis
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TÜRK ADALETİ KARARINI VERDİ

Mahkemenin ardından Arda Turan yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Olaylarda üstüme atılan çirkin ‘sözlü taciz’ mirasını temizlemek niyetiyle o anda yaptığım anlık hatalardan dolayı herkesten tekrar özür dilerim. Karşılaşılacak en zor durumlardan birinin, bir iftira karşısında haklılığını savunmaya çalışmak olduğunu tecrübe ettim. Allah’a şükürler olsun ki Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. Bu olayın manşeti; hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir.”

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARINI ANLAMADIM

Berkay, yaptığı yazılı açıklamada, “Arda Turan sadece eşime yönelik cinsel taciz suçundan yerel mahkemede beraat etmiştir. Beraat etme gerekçesi ise suçun oluşmaması değil delil yetersizliğidir. Bu sebeple; 3 suçtan ceza almış ve delil yetersizliği nedeni ile şimdilik beraat etmiş bu şahsiyetin ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ döngüsüyle sevinç çığlıkları atarak ‘beraat ettim’ demesi tarafımdan anlaşılamamıştır” ifadelerine yer verdi. Özlem Ada Şahin ise mahkeme kararının üzerine şöyle konuştu: “Benim yaşadığım olay kadına şiddet olaylarının bir başka görünümüdür. Malum şahıs sevinç nidalarıyla duyurduğu gibi böyle bir suç işlemediği için beraat etmemiştir, sadece yeterli delil bulunamadığı için beraat etmiştir. Bu adam bir suçludur. Davamın arkasında duracağımı ve peşini bırakmayacağımı bildiririm.”

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