2 yıl 8 ay 15 gün hapis
Futbolcu Arda Turan, 9 Ekim Salı gecesi Emirgan’daki bir mekânda tartıştığı şarkıcı Berkay Şahin’e yumruk atıp burnunu kırmıştı.
Arda Turan’ın, Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i sözlü taciz etmesinin bu kavgaya yol açtığı ileri sürülmüştü. Dün İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, Berkay Şahin ve avukatı katıldı. Arda Turan’ın ise sadece avukatı hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Berkay Şahin hakkında “hakaret” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Mahkeme, sanık Arda Turan’ın “cinsel taciz” suçundan beraatına, “ruhsatsız silah taşımak”tan 10 ay, “korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek”ten 10 ay ve “kasten yaralama” suçundan ise 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Turan’ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırdı.
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TÜRK ADALETİ KARARINI VERDİ
Mahkemenin ardından Arda Turan yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Olaylarda üstüme atılan çirkin ‘sözlü taciz’ mirasını temizlemek niyetiyle o anda yaptığım anlık hatalardan dolayı herkesten tekrar özür dilerim. Karşılaşılacak en zor durumlardan birinin, bir iftira karşısında haklılığını savunmaya çalışmak olduğunu tecrübe ettim. Allah’a şükürler olsun ki Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. Bu olayın manşeti; hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir.”
SEVİNÇ ÇIĞLIKLARINI ANLAMADIM
Berkay, yaptığı yazılı açıklamada, “Arda Turan sadece eşime yönelik cinsel taciz suçundan yerel mahkemede beraat etmiştir. Beraat etme gerekçesi ise suçun oluşmaması değil delil yetersizliğidir. Bu sebeple; 3 suçtan ceza almış ve delil yetersizliği nedeni ile şimdilik beraat etmiş bu şahsiyetin ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ döngüsüyle sevinç çığlıkları atarak ‘beraat ettim’ demesi tarafımdan anlaşılamamıştır” ifadelerine yer verdi. Özlem Ada Şahin ise mahkeme kararının üzerine şöyle konuştu: “Benim yaşadığım olay kadına şiddet olaylarının bir başka görünümüdür. Malum şahıs sevinç nidalarıyla duyurduğu gibi böyle bir suç işlemediği için beraat etmemiştir, sadece yeterli delil bulunamadığı için beraat etmiştir. Bu adam bir suçludur. Davamın arkasında duracağımı ve peşini bırakmayacağımı bildiririm.”
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