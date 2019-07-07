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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2 yavrusu var dedim beni dinlemedi

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
2 yavrusu var dedim beni dinlemedi

TEM otoyolu Bağcılar mevkisinde yol tartışmasında Hasan Saykal’ın kurşun yağdırarak öldürdüğü 2 çocuk babası Serdar Çekiş’in yanında bulunan ve bu ana tanıklık eden ablası Aslı Akyar, dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı. Aslı Akyar, “Dur ateş etme, 2 yavrusu var dedim, yalvardım, beni hiç dinlemedi. Döndü döndü ateş etti” dedi. Akyar, “Tabancasında mermi bitince beni vuramadı” diye konuştu.

İSTANBUL’un TEM Otoyolu Bağcılar-İSTOÇ sapağında çarşamba sabahı saat 08.30 sıralarında bir motosiklet kaza yapmış, kaza yapan motosikleti gören ve özel bir şirkette AR-GE teknisyeni olan Hasan Saykal (37) motosikletiyle durmuştu. Oyuncak şirketinde tezgâhtar olarak çalışan Serdar Çekiş (38), otomobiliyle geçerken Saykal’a çıkışarak, “Orada durmuş ne izliyorsun, trafiği kapatıyorsun, zaten trafik yoğun” diye müdahale etmişti. Olay yerinden 1.5 kilometre sonra ikili tartışmaya devam etmiş ve Çekiş’in otomobili Saykal’ın motosikletine çarpması üzerine kavgaya dönüşmüştü. Yaşanan kavga sırasında Hasan Saykal, yanındaki tabancayı çıkartarak Serdar Çekiş’in içinde bulunduğu otomobile 12 kurşun sıkmış, vücuduna 4 kurşun isabet eden Çekiş hayatını kaybetmişti. Saykal ise olay yerinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

2 yavrusu var dedim beni dinlemedi

Saldırı sırasında araçta bulunan ve Serdar Çekiş’le aynı işyerinde çalışan ablası Aslı Akyar (41), yaşananları gözyaşları içinde anlattı: “Her sabah olduğu gibi Serdar beni aldı. Yolda emniyet şeridinde motosikletli duruyordu. Trafik yoğundu. Kardeşim de ‘Ne bekliyorsun’ diyerek el işaretiyle uyardı ve yoluna devam etti. İşyerine ulaşmak üzereydik ki kardeşimin uyardığı motosikletli, şoför tarafında belirdi. El kol hareketi yaparak aracımızın önüne kırdı. Kardeşim fren yaptı ama otomobilin motosiklete çarpmasına engel olamadı. Motosikletli yere düştü. Biz araçtan indik. Bir şeyi var mı diye yardımcı olmak için. Durumu iyiydi, bir şeyi yoktu. Bu sırada telefonu alayım derken elinde tabanca gördüm. Kardeşime ateş etmeye başladı.”

‘CAN KORKUSUYLA YAPTIM’ DEMİŞTİ

2 yavrusu var dedim beni dinlemedi

- Tutuklanan Hasan Saykal (37) ise ifadesinde “Bana arkadan çarptı. Yere düştüm. Şahıs aracından inip bana saldırdı. Kafama yumruk attı. Sırtıma da darbe aldım. Sonra şahıs aracına koştu. Ben de beni ezeceğini düşünerek can korkusu yaşadım. Olayın olduğu anı hatırlamıyorum” demişti.

‘MERMİ BİTİNCE BENİ VURAMADI’

2 yavrusu var dedim beni dinlemedi

- “ENGEL olmak istedim. Beni tutup savurdu ve ateş etmeye devam etti. Yalvardım, 2 çocuğu var yapma dedim. Ben bunu dedikçe ateş etmeye devam etti. Durduramadım, kardeşime arabanın etrafında döndü döndü ateş etti. Bu bir canavar, cani. Bu insan değil. Kardeşim ona kötü hiçbir şey söylemedi, hiçbir şey yapmadı. İşinde, ailesine bakmaya çalışan biriydi. Bizi 1.5 kilometre takip ederek kardeşime kıydı. Tabancasında mermi bitmişti tabancayı bana doğru salladı. Tabancasında mermi bitince beni vuramadı.”

 

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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