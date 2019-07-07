2 yavrusu var dedim beni dinlemedi

İSTANBUL’un TEM Otoyolu Bağcılar-İSTOÇ sapağında çarşamba sabahı saat 08.30 sıralarında bir motosiklet kaza yapmış, kaza yapan motosikleti gören ve özel bir şirkette AR-GE teknisyeni olan Hasan Saykal (37) motosikletiyle durmuştu. Oyuncak şirketinde tezgâhtar olarak çalışan Serdar Çekiş (38), otomobiliyle geçerken Saykal’a çıkışarak, “Orada durmuş ne izliyorsun, trafiği kapatıyorsun, zaten trafik yoğun” diye müdahale etmişti. Olay yerinden 1.5 kilometre sonra ikili tartışmaya devam etmiş ve Çekiş’in otomobili Saykal’ın motosikletine çarpması üzerine kavgaya dönüşmüştü. Yaşanan kavga sırasında Hasan Saykal, yanındaki tabancayı çıkartarak Serdar Çekiş’in içinde bulunduğu otomobile 12 kurşun sıkmış, vücuduna 4 kurşun isabet eden Çekiş hayatını kaybetmişti. Saykal ise olay yerinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI





Saldırı sırasında araçta bulunan ve Serdar Çekiş’le aynı işyerinde çalışan ablası Aslı Akyar (41), yaşananları gözyaşları içinde anlattı: “Her sabah olduğu gibi Serdar beni aldı. Yolda emniyet şeridinde motosikletli duruyordu. Trafik yoğundu. Kardeşim de ‘Ne bekliyorsun’ diyerek el işaretiyle uyardı ve yoluna devam etti. İşyerine ulaşmak üzereydik ki kardeşimin uyardığı motosikletli, şoför tarafında belirdi. El kol hareketi yaparak aracımızın önüne kırdı. Kardeşim fren yaptı ama otomobilin motosiklete çarpmasına engel olamadı. Motosikletli yere düştü. Biz araçtan indik. Bir şeyi var mı diye yardımcı olmak için. Durumu iyiydi, bir şeyi yoktu. Bu sırada telefonu alayım derken elinde tabanca gördüm. Kardeşime ateş etmeye başladı.”

‘CAN KORKUSUYLA YAPTIM’ DEMİŞTİ

- Tutuklanan Hasan Saykal (37) ise ifadesinde “Bana arkadan çarptı. Yere düştüm. Şahıs aracından inip bana saldırdı. Kafama yumruk attı. Sırtıma da darbe aldım. Sonra şahıs aracına koştu. Ben de beni ezeceğini düşünerek can korkusu yaşadım. Olayın olduğu anı hatırlamıyorum” demişti.

‘MERMİ BİTİNCE BENİ VURAMADI’





- “ENGEL olmak istedim. Beni tutup savurdu ve ateş etmeye devam etti. Yalvardım, 2 çocuğu var yapma dedim. Ben bunu dedikçe ateş etmeye devam etti. Durduramadım, kardeşime arabanın etrafında döndü döndü ateş etti. Bu bir canavar, cani. Bu insan değil. Kardeşim ona kötü hiçbir şey söylemedi, hiçbir şey yapmadı. İşinde, ailesine bakmaya çalışan biriydi. Bizi 1.5 kilometre takip ederek kardeşime kıydı. Tabancasında mermi bitmişti tabancayı bana doğru salladı. Tabancasında mermi bitince beni vuramadı.”