Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>2 tonluk mermer blokun altında kalan işçi öldü

    2 tonluk mermer blokun altında kalan işçi öldü

    Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
    22.06.2018 - 17:32 | Son Güncelleme:

    KONYA’da, işçi Uğur Uyar (46), vinçle havaya kaldırdığı yaklaşık 2 ton ağırlığındaki mermer blokun halattan kayıp üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

    Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi’ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. İşçi Uğur Uyar, iddiaya göre, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki mermer blok vinçle taşımak için havaya kaldırdı. Halattan kayan mermer blok, Uyar’ın üzerine düştü.

    Durumu fark eden arkadaşları, parçalanan mermerin bir kısmını vinçle kaldırıp, Uyar’ı ağır yaralı kurtardı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen Uyar, yaşamını yitirdi. Uğur Uyar’ın cenazesi, otopsi için Konya Numune Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: kaza , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri