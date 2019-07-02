2 Temmuz Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
2 Temmuz Salı günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 2 Temmuz Salı günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 2 Temmuz Salı gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 2 Temmuz tarihli son depremler listesi;
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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06:36:50 38.8363 29.1010 5.4 -.- 1.8 -.- KARAKOZAN-SELENDI (MANISA)
02:16:37 37.4190 38.6930 8.8 -.- 2.6 -.- HUYUKLU-(SANLIURFA)
01:35:25 36.6503 29.0890 29.4 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
01:25:48 40.3770 25.8645 17.1 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
00:39:33 38.4523 26.6390 13.1 -.- 2.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
00:21:00 40.5515 35.2870 8.6 -.- 2.3 -.- BEYOZU-MECITOZU (CORUM)
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