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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

2 polise ekip otosunda tecavüzden kelepçe

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
2 polise ekip otosunda tecavüzden kelepçe

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay 15 Ekim 2018’de Fatih’te yaşandı.

Trafik kontrolü yapan polisler Şeref Şık ile İsmail Kök, bir taksiyi durdurarak Özbekistan uyruklu yolcu I.K.’yı (27) araçtan indirdi. Şık ve Kök, genç kızı polis aracına bindirerek 4 saat alıkoydu. Şık, I.K.’ya tecavüz etti. Polisler 1.400 TL’sini de aldıkları I.K.’yı Yedikule’de indirip uzaklaştı.

‘CEZASINI BEN VERECEĞİM’

Şikâyette bulunmak için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği’ne giden I.K. polis memuru Y.S. ile görüştü. Y.S.’nin “Onun da çoluğu çocuğu var, zaten it gibi pişman şu an, cezasını vereceğim, sen merak etme. Size bir daha yaklaşamaz. Yaklaştığında beni arayacaksın” diyerek şikâyet müracaatını almadı.
Komiser E.S. de “O polisin komiseriyim. Cezasını kendim vereceğim. Onu başka yere süreceğim” diyerek yine şikâyet müracaatı oluşturmadı. O gün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Nöbetçi Amiri olarak görev yapan A.B.’nin de polis memuru Y.S. tarafından bilgilendirildiği ancak onun da müştekiyi dinlemesine rağmen işlem yapılması için gerekli emri vermediği iddia edildi. I.K.’nın şikâyet müracaatını almayan polisler gasp edilen 1.400 TL’yi ise iade etti.

46 yıla kadar hapsi istendi

I.K.’nın arkadaşı G.K., bir gün sonra Şık’a ne ceza verildiğini öğrenmek için polis merkezine gitti. Kimsenin olaydan haberi olmadığı ortaya çıktı. Yeniden ifadesi alınan I.K., “Evine git, banyo yap” diyen polis memurundan ve şikâyetini almayan komiserden şikâyetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, Y.S., E.S. ve A.B. ile Şık ve Kök’ü karakolda gözaltına aldı.

Şüpheli Şık, I.K ile rızası ile cinsel ilişkiye girdiğini ancak parasını almadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Diğer polisler de tüm suçlamaları reddetti. Şık ile Kök tutuklandı. Diğer polisler adli kontrolle serbest bırakıldı. 5 polis hakkında dava açıldı. Şık için 46 yıla kadar, Kök için 10,5 yıla kadar hapis istendi. A.B.’nin 15,5 yıla kadar, E.S. ve Y.S.’nin 10,5 yıla kadar hapsi talep edildi. 

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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