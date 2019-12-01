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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
01.12.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

2 öğrencinin ölümüne neden olmuştu! Karar çıktı...

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2 öğrencinin ölümüne neden olmuştu! Karar çıktı...

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile Diyarbakır'dan Bursa'ya geziye gelen, bir öğrencinin rahatsızlanması üzerine emniyet şeridinde duran otobüsten inen öğrencilere çarparak 2’sinin ölümüne, 16 kişinin de yaralanmasına neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Sadrettin Ersoy'un (39) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanı tarafından okunan bilirkişi raporunda, hafif ticari araç sürücüsü asli, otobüsün şoförleri ise tali kusurlu sayıldı.

Kaza, 2017 yılı Temmuz ayında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Orhangazi- Gemlik gişeleri yakınlarında meydana geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile Diyarbakır'dan hava yoluyla İstanbul'a, oradan da karayoluyla Bursa'ya geziye gelen, içinde yaşları 13 ile 15 arasında değişen kız öğrencileri taşıyan 3 otobüs, bir öğrencinin midesinin bulanması nedeniyle Karsak gişeleri yakınlarında durdu. Rahatsızlanan öğrencinin de aralarından bulunduğu öğrenciler, Kaan Selvi yönetimindeki 34 ZN 5236 plakalı otobüsten indi. Bu sırada aynı yöne giden Sadrettin Ersoy yönetimindeki 16 JDL 86 plakalı hafif ticari araç, öğrencilerin arasına daldı. Kazada, öğrenciler Edanur Yıldız (13) ve Semanur Tekinhatun (13) öldü, 1'i öğretmen, 16 kişi de yaralandı. Kazadan sonra sürücü Sadrettin Ersoy tutuklanarak cezaevine konulurken, otobüsün şoförleri ise serbest bırakıldı.

ÖNCE BARİYERLERE SONRA OTOBÜSE ÇARPTIM

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sadrettin Ersoy ile otobüs şoförleri Hakan Taşpınar ve Kaan Selvi hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Sadrettin Ersoy, son duruşmada hazır bulundu. Hakan Taşpınar ile Kaan Selvi ise duruşmaya katılmadı. Sadrettin Ersoy, mahkemede, "Aracımda ailemle beraber İstanbul'dan Bursa'ya geliyordum. Bursa istikametine doğru 100 kilometre hızım vardı. Hava karanlıktı. Kazanın olduğu yerde ışıklandırma yoktu. Yanımda babam vardı. Önümde giden otobüslerin hareketli olup olmadığını babama sordum. Babam da 'Gidiyorlar' dedi. Ancak biraz daha yaklaştığımda dörtlülerin yanar vaziyette olduğunu 20 metre kala fark ettim. Frene bastım. Başka bir araç sıkıştırınca büyük bir kazaya sebep veririm düşüncesiyle emniyet şeridine doğru direksiyonu kırdım. Önce bariyerlere, sonra da otobüse çarpmışım. Hava yastıkları açılınca görüş alanım kapandı. Arabada babam, eşim, oğlum ve amcam vardı. Onları öldü zannettim. Hemen emniyet kemerlerini açtım. Aşağıya indiğimde kalabalığı görünce şoke oldum. Otobüslerin yolda gerekli güvenlik önlemlerini almadıklarını gördüm" savunmasını tekrarladı.

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Mahkeme heyeti, duruşmada bilirkişiden gelen raporu okudu. Rapora göre, hafif ticari araç sürücüsü asli, otobüs şoförleri ise tali kusurlu sayıldı. Rapordan sonra söz alan Sadrettin Ersoy, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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