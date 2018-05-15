Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Bozoğlu ve Kara suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Kara ve Bozoğlu’nu ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.



Develi ilçesinde 21 Mayıs 2017’de Bülent Öztürk ile 2 yıldır birlikte olan tekstil işçisi Gonca Bozoğlu, iddiaya göre, iş arkadaşı Yusuf Kara ile de ilişki yaşamaya başlamıştı. Bozoğlu, Kara'ya Öztürk'ün kendisine senelerdir işkence yaptığını söyledi. Bunun üzerine iddiaya göre ikili plan yapıp Öztürk’ü öldürmüştü.



