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    2 müebbet

    Yasin DALKILIÇ-Samed Aydın SUN/DHA
    15.05.2018 - 22:44 | Son Güncelleme:

    KAYSERİ’de Bülent Öztürk’ü (39) öldürdükten sonra cesedini elektrikli testere ile 7 parçaya bölüp, araziye attıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Öztürk'ün sevgilisi Gonca Bozoğlu (26) ile arkadaşı Yusuf Kara (28) hakkında karar verildi.

    Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Bozoğlu ve Kara suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Kara ve Bozoğlu’nu ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

    Develi ilçesinde 21 Mayıs 2017’de Bülent Öztürk ile 2 yıldır birlikte olan tekstil işçisi Gonca Bozoğlu, iddiaya göre, iş arkadaşı Yusuf Kara ile de ilişki yaşamaya başlamıştı. Bozoğlu, Kara'ya Öztürk'ün kendisine senelerdir işkence yaptığını söyledi. Bunun üzerine iddiaya göre ikili plan yapıp Öztürk’ü öldürmüştü.

    Etiketler: Kayseri , Cinayet , gazetehaberleri , gündem
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