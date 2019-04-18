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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.04.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

2 milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var…

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2 milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var…

Kayseri merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla 9'u tutuklu 20 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla sattıkları ilaçlardan yaklaşık 2 milyon TL gelir elde ettikleri öne sürüldü.

Kayseri merkezli 7 ilde, geçen ay jandarma ve özel hareket polislerinin katılımıyla, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada renkli reçete ve uyuşturucu ilaçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerden Metin Ş., Muhammed Fatih C., Cengiz K., Erhan Ç., Haydar S., Serkan K., Ali K., Ulaş E. ve Sezer K. tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, mahkemeye sunuldu. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 20 sanık, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından hâkim karşısına çıkacak.

Bu arada yapılan araştırmada, şüphelilerin yasa dışı yollarla sattıkları ilaçlardan 2 milyon TL gelir elde ettikleri öne sürüldü.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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