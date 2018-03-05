2 Mart'ta ihbar geldi... ABD Elçiliği bugün de kapalı

Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik’ten uzak durma çağrısı yapılırken “Popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret ederseniz, kişisel güvenlik duyarlılığınızı arttırın” ifadesi yer aldı. “Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin”, “Gelişmeler için yerel medyayı izleyin” ve “Dikkat çekmemeye çalışın” uyarıları da yapıldı. Büyükelçilikte dün vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemler yapılmadı. Büyükelçiliğin bugün de hizmet vermeyeceği belirtildi. ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, elçiliğin bugün açık olacağını ancak vize ve ABD vatandaşlarına yönelik hizmetlerin verilmeyeceğini söyledi.

Ankara Valiliği’nden ise şu açıklama geldi: “İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine ilave tedbirler alınmıştır.”

ABD istihbaratı DEAŞ’ın Ankara’daki büyükelçiliklerine ABD vatandaşlarına ve ABD personeline yönelik eylem yapacağı istihbaratını aldı. Bu istihbarat bilgisi 2 Mart’ta Türkiye’yle de paylaşıldı. Bu bilgi sonrası Ankara’da başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere tüm ülke elçiliklerine dönük güvenlik tedbirleri arttırıldı. Ayrıca kent genelinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. ABD’nin paylaştığı istihbarat bilgisinde DEAŞ’ın eylem yapacağı ifadesi yer alırken, somut isim veya kişi belirtilmediği öğrenildi.