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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
06.12.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

2 kişinin öldüğü kazada ilginç savunma: Hacamat...

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2 kişinin öldüğü kazada ilginç savunma: Hacamat...

KONYA’da, 2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan otomobil sürücüsü Kerim Kayaltı’nın 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ölenlerin yakınlarının avukatı Gülsen Pişmiş, Kayaatlının hacamat yaptırdığını, bunun da kazaya neden olabileceğini öne sürdü.

Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda da sürücü Kayaatlının ’asli’ kusurlu olduğu belirtildi.

Kaza, 25 Mart günü saat 01.00 sıralarında Konya-Ankara karayolunun 50’nci kilometresinde meydana geldi. Konya’dan Altınekin yönüne giden Kerim Kayaaltı (36) yönetimindeki 42 DE 043 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Kerem Önal (25) yönetimindeki 34 VZ 5815 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Kerem Kayaaltı, eşi ve iki çocuğu ile diğer sürücü Kerem Önal ile aracında bulunan Erkan (58) ve Necla Erdoğan (52) çifti ile kızları Merve Erdoğan (24) yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Erkan Erdoğan ile eşi Necla Erdoğan çifti, yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL KONTROLÜMDEN ÇIKTI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kerim Kayaaltı, tutuklandı. Kerim Kayaaltı hakkında 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla ’taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın haziran ayında yapılan ilk duruşmasında tutuklu sanık Kerim Kayaatlı, ”Olay günü otomobilde eşim ve 2 çocuğumda vardı. Bölünmüş yolda bir anda direksiyon hakimiyetimi kaybettim.

Direksiyon boşa çıktı. Otomobil sol tarafa doğru çekmeye başladı. Aracı yolda tutamadım. Fren yapmaya fırsatım olmadı. Bir anda karşı şeride geçip otomobille çarpıştım. Hızım 80-85 kilometre civarındaydı. Böyle olmasını istemezdim. O kazada ben ve çocuklarım da ölebilirdi" dedi.

Müştekilerin avukatı Gülsen Pişmiş’in ’Hacamat yaptırıp, yaptırmadığı’ yönündeki sorusu üzerine Kayaaltı, kaza günü hacamat yaptırdığını ifade etti.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda ise sürücü Kerim Kayaaltı’nın ’asli’ kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, sürücü Kerim Kayaaltı’nın yola gereken dikkati vermediği, hızını, yol, zemin, hava, mahal ve görüş durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamadığı ifade edildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazaya sebebiyet verdiği için kazanın sürücü hatası olduğundan Kayaaltı’nın olayda dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmemekle ’asli’ kusurlu olduğu kaydedildi. 

ÜST SINIRDAN CEZA İSTENDİ

Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Kerim Kayaaltı, Erkan ve Necla Erdoğan’ın çocukları ve taraf avukatları katıldı. Kerim Kayaaltı, olaydan dolayı üzgün olduğunu, maddi ve manevi verilecek olana cezayı çekmeye razı olduğunu söyledi.

Savunmalarının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Kerim Kayaaltı’nın ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak’ suçundan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

EN ÜST CEZAYI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Avukat Gülsen Pişmiş de Kerim Kayaaltı’na en üst sınırdan ceza verilmesini istediklerini belirterek, "Kerim Kayaaltı asli kusurludur. Olay günü hacamat yaptırmış. Biz bunun da kazaya sebep olabileceğini düşünüyoruz. En üst sınırdan ceza verilmesini istiyoruz." dedi.

Duruşma ertelendi. 

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