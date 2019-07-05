2 kişi kıl payı kurtulmuş
Bağcılar’da yol tartışması sırasında Serdar Çekiş’e 12 kurşun sıkarak öldüren Hasan Saykal çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadede, “Motosikletimle ilerlerken Mahmutbey köprü altında bir motosiklet kazası olduğunu gördüm. Emniyet şeridinde durarak kazada yaralanan kişiye yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordum. Ambulans çağırdığını ve yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi. Yoluma devam etmek istediğim sırada, bir araç içindeki sürücü el kol hareketi yaptı. Ben yoluma devam ettim. Aynı araç arkamdan gelerek motosikletime çarptı. Motosikletimle şoför kapısına yanaştım. Kapıyı açarak kapı ile motosikletime vurmaya başladı. Kavga etmeye başladık. Bu sırada tabancamı çıkartarak ateş ettim” dedi.
Serdar Çekiş’in vücuduna isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybettiği olay sırasında, araçta kız kardeşi A.A. ve bir iş arkadaşının da bulunduğu kurşunların hedefi olmaktan da kıl payı kurtuldukları ortaya çıktı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan emniyette kaydı olan motosiklet sürücüsü Hasan Saykal, sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Saykal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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