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Haber Giriş: 10.01.2020 - 20:41,Son Güncelleme:/

2. kez havalandı... 2020'nin ilk uçuşu!

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BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntüsünü paylaştı.

Bayraktar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

"2020'nin ilk uçuşu tamam. ikinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu.

40'ını biraz erken olsa da uçurduk.🏼

Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde..

Semalarımızda Hür ve Özgür..."

2. kez havalandı... 2020nin ilk uçuşu

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Haberleşme Menzili: Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)
Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
Max Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg
Operasyonel İrtifa: 40,000
Uçuş Süresi: 24 saat
Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi: 1.350 Kg
Kanat Açıklığı: 20 mt.
Boy:12.2 mt.
İtki Tipi: 2x750 HP

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