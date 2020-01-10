2. kez havalandı... 2020'nin ilk uçuşu!
BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntüsünü paylaştı.
Bayraktar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
"2020'nin ilk uçuşu tamam. ikinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu.
40'ını biraz erken olsa da uçurduk.🏼
Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde..
Semalarımızda Hür ve Özgür..."
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Haberleşme Menzili: Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)
Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
Max Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg
Operasyonel İrtifa: 40,000
Uçuş Süresi: 24 saat
Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi: 1.350 Kg
Kanat Açıklığı: 20 mt.
Boy:12.2 mt.
İtki Tipi: 2x750 HP
2020'nin ilk uçuşu tamam. 🐳 ikinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 10, 2020
40'ını biraz erken olsa da uçurduk👶🏼
Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde..
Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/RUIxlCUqp7
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