2. kez havalandı... 2020'nin ilk uçuşu!

Bayraktar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

"2020'nin ilk uçuşu tamam. ikinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu.

40'ını biraz erken olsa da uçurduk.🏼

Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde..

Semalarımızda Hür ve Özgür..."

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Haberleşme Menzili: Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Max Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

Operasyonel İrtifa: 40,000

Uçuş Süresi: 24 saat

Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi: 1.350 Kg

Kanat Açıklığı: 20 mt.

Boy:12.2 mt.

İtki Tipi: 2x750 HP