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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

2 Kasım Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

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2 Kasım Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 2 Kasım Cumartesi günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar

Son depremler, 2 Kasım Cumartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 2 Kasım tarihli son depremler listesi.

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
11:05:15 39.1703 29.0143 5.8 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
10:04:51 36.4865 28.6853 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
09:23:12 39.4827 25.8335 10.1 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
08:47:12 36.4687 28.6688 9.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
08:43:46 36.0470 28.9890 22.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
07:59:41 39.0763 35.9882 6.0 -.- 1.5 -.- SARIOGLAN (KAYSERI)
07:49:54 39.0575 35.9228 14.8 -.- 1.9 -.- SARIOGLAN (KAYSERI)
07:29:52 38.9100 35.8280 31.5 -.- 1.1 -.- BUYUKTUZHISAR-BUNYAN (KAYSERI)
07:16:31 39.0847 35.9203 5.0 -.- 3.4 3.4 SARIOGLAN (KAYSERI)
07:01:58 36.4855 28.6980 1.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
05:50:46 34.3400 26.6188 20.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:41:48 40.4847 26.9648 14.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI
04:01:16 38.9847 42.3068 11.9 -.- 1.6 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUS)
03:42:16 37.8897 29.6387 7.6 -.- 1.5 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)
03:33:32 36.5170 28.6595 8.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
03:22:05 36.9908 27.6455 3.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:08:14 38.7307 26.4842 10.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
02:53:08 38.4743 40.1525 5.5 -.- 2.0 -.- BUKARDI-ARICAK (ELAZIG)
02:38:49 36.4985 28.6578 8.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
02:31:53 38.2600 27.1005 9.5 -.- 1.2 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR)
02:29:48 36.0118 29.0693 10.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
01:09:38 39.1292 29.0502 11.0 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
00:21:23 40.1697 31.8357 5.7 -.- 1.8 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)
00:06:04 36.5375 28.6817 15.8 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

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