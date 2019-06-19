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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

2 Haziran tarihli bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2 Haziran tarihli bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 2 Haziran tarihli bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2 Haziran'da yapıldı. Sınav tarihinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle bursluluk sınavı sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018- 2019 sınav takviminde başvuru, sınav ve sınav sonuç tarihine yer vermişti. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları, http://odsgm.meb.gov.tr/ sitesi üzerinden TC No ve doğum tarihi bilgileri ile öğrenilecek.

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