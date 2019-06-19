2 Haziran tarihli bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 2 Haziran tarihli bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2 Haziran'da yapıldı. Sınav tarihinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle bursluluk sınavı sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018- 2019 sınav takviminde başvuru, sınav ve sınav sonuç tarihine yer vermişti. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınav sonuçları, http://odsgm.meb.gov.tr/ sitesi üzerinden TC No ve doğum tarihi bilgileri ile öğrenilecek.
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