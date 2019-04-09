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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris EMEN
09.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

2. hayat’a büyük umut

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
2. hayat’a büyük umut

Donör bulunamadı. Kök hücreyi yarı uyumlu anne verecek.

Lösemiyle mücadele eden 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için 150 binden fazla kişinin kan örneği vermesine karşın, yurtiçi ve yurtdışında tam uyumlu donör bulunamadı. Öykü’nün nakil zamanının daralması üzerine, yarı uyumlu annesi Eylem Şen Yazıcı’dan kök hücre nakli yapılmasına karar verildi. Nakil süreci yarın başlayacak.

10/10 UYUMA ULAŞILAMADI

4 yaşındaki Öykü Arin’e kasım ayında lösemi (Juvenil Miyelomonositik Lösemi) teşhisi konulmuş, doktorlar en geç nisan ayı ortalarına kadar kök hücre nakli yapılması gerektiğini belirtmişti. Öykü’ye uygun kök hücre bulunması için de “Öykü Arin’e Umut Ol” adlı bir kampanya başlatılmıştı. Kamuoyunun da desteklediği yoğun kampanyaya rağmen hem yurtiçinde hem de yurt dışında Öykü Arin’e tam uyumlu donör bulunamadı. Öykü Arin’e uygun donör bulunmadığı için doktorlar anne Eylem Şen Yazıcı’dan kök hücre nakli yapılmasına karar verdi. Nakil süreci 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Öykü Arin’in ailesi sosyal medya hesapları üzeriden gelinen son noktayı paylaştı. Paylaşımda, “Öykü Arin için kasım ayından itibaren arayışını sürdürdüğümüz 10/10 uyumlu donöre, maalesef Türkiye ve yurtdışında yapılan kök hücre bağışı kampanyalarıyla ulaşamadık. Tam uyumlu verici bulunmadığı için doktorlarımız tarafından anne Eylem Şen’den yarı uyumlu nakil yapılması kararı alındı. Geldiğimiz son durum itibariyle, canımız kızımız Öykü Arin için çarşamba günü anne Eylem Şen’den yarı uyumlu nakil süreci başlıyor. Anneden alınan kemik iliğinin iyileşme sürecine katkısı, nakil sürecini takip eden günlerde belli olacak” ifadesi kullanıldı.

2. hayat’a büyük umut

KAMPANYA DEVAM EDECEK

Öykü Arin’e uyumlu donör arayışlarının devam edeceği de belirtilen açıklamada şu ifade kullanıldı: “Tüm kalbimizle anneden yapılan yarı uyumlu naklin başarılı olmasını umuyoruz. Fakat başarılı olmama olasılığı da var. Yarı uyumlu nakil olmasına rağmen kampanya bizim açımızdan aynı şekilde devam ediyor olacak. Bundan sonraki aşamada yarı uyumlu nakil başarısız olduğu taktirde ya da hastalık tekrar ettiği taktirde Öykü Arin’in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle 10/10 uyumlu donör arayışımız sürüyor. Bu süreçte ‘Öykü Arin’e Umut Ol’ kampanyasına gönül veren dostlardan isteğimiz kök hücre bağışı kampanyalarını sürdürmeleri yönündedir. Aynı zamanda verdikleri numunelerin takipçisi olmalarını öneriyoruz.”

Öykü’ye eşleşmeyenler başka ÖYKÜLERE YARAYABİLİR

Dr. Kerem Kınık:, “Tüm Türkiye gibi Kızılay da Öykü Arin için seferber oldu ve ekiplerimiz kısa bir sürede 120 binden fazla kişiden kemik iliği örneği topladı. Bu muazzam bir rakamdı. Normalde yıllık planlamamız kadar bir sayıya birkaç ayda ulaştık. Ancak tüm çabamıza rağmen Öykü için yüzde 100 uyumlu bir eşleşme bulunamadı. Doktorları yüzde 50 uyumlu olarak annesi Eylem hanımdan nakil yapmayı planlıyor. Bu naklin başarılı geçmesi en büyük dileğimiz. Biz Kızılay olarak çabalarımızı sürdüreceğiz, hem Öykü için hem de diğer çocuklarımız ve hastalarımız için. Vatandaşlarımızdan TÜRKÖK’e gösterdikleri ilgiyi sürdürmelerini istiyoruz. Öykü için eşleşememiş olabilirler ancak belki başka bir Öykü ile eşleşecek verdikleri kan örneği.”

2. hayat’a büyük umut

AİLE TIRAŞI

TEDAVİ nedeniyle Öykü Arin Yazıcı'nın saçları yanlardan kısacık kesildi. Eylem Şen Yazıcı da saçlarını kızıyla birebir kestirdi. Baba Çağdaş Yazıcı ise saçlarını kısacık tıraş ettirdi. Sonra da ailece bu pozu verdiler.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.04.2019)
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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