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    2 gündür kayıp olan turizmci ölü bulundu

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
    24.02.2018 - 15:20 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci Ersan Kenaroğlu (44), evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ersan Kenaroğlu’nun oturduğu dairenin balkonundan beton zemine düştüğünü tespit etti.

    Çeşitli otellerde genel müdürlük yapan Ersan Kenaroğlu’dan iki gündür haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Kenaroğlu’nu oturduğu 2 katlı binanın garaj girişinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kenaroğlu’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    Yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Ersan Kenaroğlu’nun cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

    DÜŞME ANI KAMERADA

    Olayla ilgili araştırma başlatan polis, sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, binanın birinci katında oturan Ersan Kenaroğlu’nun beton zemine düşme anı ortaya çıktı. 

    2 gündür kayıp olan turizmci ölü bulundu

     

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    Etiketler: turizmci , son dakika
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