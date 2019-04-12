2 gündür aranıyordu, acı haber geldi
Adıyaman'da Göksu Irmağı'na uçan kamyonetin sürücüsü Sezai Çetiner'in (32) 2 günlük aramanın ardından cesedine ulaşıldı.
Olay, Çarşamba gecesi Gölbaşı- Malatya kara yolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Sezai Çetiner yönetimindeki 27 RM 122 plakalı kamyonet, köprüden geçerken kontrolden çıkarak Göksu Irmağı'na uçtu.
Kamyonetin ırmağa uçtuğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen AFAD ekipleri kıyıda, dalgıç polisler ise suda arama çalışması başlattı. Önceki gece sonuç alınamayan ve dün gün boyu yapılan çalışmalarda, kamyoneti bulan ekipler, Sezai Çetiner'e ise ulaşamadı.
Bu saban yeniden başlayan çalışmalar kapsamında ekipler, kamyonetin düştüğü yerin 4 kilometre uzağında Çetiner'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Çetiner'in cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Bu sırada arama çalışmalarını takip eden yakınları da Çetiner'in ölüm haberiyle gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.
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