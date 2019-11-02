2 günde 4. oldu... Bir bebek daha bulundu
KONYA’da, bir çöp konteynerinin yanında, poşet içerisinde kundağa sarılı halde bir haftalık bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ailesini bulmak için çalışma başlattı. Konya'da dün de 1.5 aylık ikiz bebekler ve 2 yaşında bir kız çocuğu bulunmuştu.
Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas MahallesiÿKarlık Sokak’ta meydana geldi. Yoldan geçenler, kaldırımda bulunan çöp konteynerinin yanındaki poşetten ağlama sesi geldiğini fark etti.
Poşete bakan çevredekiler, kundağa sarılı erkek bebeği gördü. Soğuktan üşüdüğü anlaşılan bebek yakındaki bir ailenin evine alınıp, ısıtılmaya çalışıldı.
Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bir haftalık olduğu belirlenen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.
DÜN 2 BEBEK VE 1 KIZ ÇOCUĞU
Dün de yine Konya'da bir apartmanın giriş katında, biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarında kız çocuğu bulunmuştu.
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