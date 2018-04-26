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    2 gün önce 'işe gidiyorum' diye evden çıktı... Parçalanmış cesedi bulundu

    TARSUS(Mersin), (DHA)
    26.04.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki gündür haber alınamayan bar işletmecisi İbrahim Ateş’in (46), işyerinin deposunda siyah çöp poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu. Olayla ilgili bir bar çalışanının arandığı belirtildi.

    Olay, Kızılmurat Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Bar işletmecisi eşi İbrahim Ateş’ten iki gündür haber alamayan Ümmügülsüm Ateş, polise başvurdu. Ateş’in, polise verdiği ifadesinde eşi İbrahim Ateş'in 2 gün önce 'İşe gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını, telefon mesajı ile 10 bin TL isteyince durumdan şüphelendiğini ve hayatından endişe ettiğini bildirdi.

    Bunun üzerine hareket geçen polis, bara giderek işyerinde arama yaptı. İşyerinin deposundaki çöp poşetini kontrol eden ekipler, İbrahim Ateş’in cesediyle karşılaştı. İbrahim Ateş’in öldürüldükten sonra başının ve kollarının gövdesinden ayrıldığı anlaşıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ümmügülsüm Ateş’in ifadesinden yola çıkarak, işyeri çalışanı M.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Etiketler: Mersin , Cinayet , gündem
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