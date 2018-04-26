2 gün önce 'işe gidiyorum' diye evden çıktı... Parçalanmış cesedi bulundu

Olay, Kızılmurat Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Bar işletmecisi eşi İbrahim Ateş’ten iki gündür haber alamayan Ümmügülsüm Ateş, polise başvurdu. Ateş’in, polise verdiği ifadesinde eşi İbrahim Ateş'in 2 gün önce 'İşe gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını, telefon mesajı ile 10 bin TL isteyince durumdan şüphelendiğini ve hayatından endişe ettiğini bildirdi.

Bunun üzerine hareket geçen polis, bara giderek işyerinde arama yaptı. İşyerinin deposundaki çöp poşetini kontrol eden ekipler, İbrahim Ateş’in cesediyle karşılaştı. İbrahim Ateş’in öldürüldükten sonra başının ve kollarının gövdesinden ayrıldığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ümmügülsüm Ateş’in ifadesinden yola çıkarak, işyeri çalışanı M.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.