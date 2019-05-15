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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
15.05.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

2 gün içerisinde 3 olaya karıştı... 'Uyum sorunum var' dedi

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2 gün içerisinde 3 olaya karıştı... 'Uyum sorunum var' dedi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 gün içerisinde motosiklet, bisiklet ile otomobil çalan ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan S.S. (27), mahkemece tutuklandı. S'nin polisteki ifadesinde psikolojik uyum sorunu yaşadığı ve bu nedenle hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini söylediği bildirildi.

Olay, Pazar günü, saat 20.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. İddiaya göre S.S., pizzacıya ait iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikleti izinsiz alarak, olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.'yi kısa sürede motosikletle dolaşırken yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyete getirilen şüpheli ifadesinde kendisinde uyum bozukluğu rahatsızlığı olduğunu, motosikleti anahtarı üzerinde görünce dayanamayıp tur atmak için aldığını söyledi.

S.S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

S.S., Pazartesi günü ise Yeni Mahalle Felek Caddesi üzerinde bir bisikleti çaldı. Şüpheli daha sonra bisikletle İspat Cami Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

S., burada çalışan A.B.'nin dalgınlığından faydalanarak, yazıhanedeki anahtarını aldı ve akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobiline binerek, uzaklaştı.

Polis, ihbar üzerine aracı kısa sürede bularak, durdurdu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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