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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.03.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

2 gencin ölümüne neden olan sürücü hakkında flaş gelişme

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2 gencin ölümüne neden olan sürücü hakkında flaş gelişme

Antalya'da hafif ticari aracıyla, motosikletli iki gencin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü 41 gün sonra tutuklandı.

Kaza 16 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'nden üniversite yönüne giden Ahmet Turan Çelik (22) yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet ile 913 Sokak'tan caddeye çıkan E.Ü. yönetimindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Çelik ve yanındaki Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz (17) yaralandı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Açıkgöz ve Çelik, bir gün sonra hayatlarını kaybetti.

Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan hafif ticari araç sürücüsü E.Ü, kazadan 41 gün sonra tutuklandı. Sürücü hakkında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

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