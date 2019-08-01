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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2. filo için ortak üretim 2020 sonu

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2. filo için ortak üretim 2020 sonu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’nin, Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sistemi ile F-35 savaş uçağının bir arada çalışamayacağına yönelik argümanını destekleyecek hiçbir teknik açıklama yapmadığını belirtti. S-400’un ikinci filosunun alımı için ortak üretim konusunun gündemde olduğunu ifade eden Demir, “O yüzden ikinci filonun gelişi 2020 sonunu bulabilir” dedi.

TGRT Haber’de soruları yanıtlayan Demir, şunları söyledi:

ABD TEKNİK AÇIKLAMA YAPAMADI

“F-35 konusunda arzumuzu beyan ettik. Uçak alımı planlarımız var. Değişiklik yapmadığımızı söyledik. Ancak başka yol bırakılmazsa başka kapıları deneyeceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık. Türkiye çaresiz konumda olmayacaktır. Elimizi kolumuzu bağlayacak değiliz. S-400 ve F-35’lerin aynı ortamda bulunamayacağı teknik argümanını dinlemeye hazırız. Amerikalılar S-400 ve F-35 bir arada çalışamaz argümanını destekleyecek hiçbir teknik açıklama yapmadı. Teknik olarak aldığımız tedbirlerin olduğunu bildirdik ancak ABD tarafının bu tedbirleri dinlemeye bile katlanamadığını görüyoruz. Ayrıca kendi endişeleri var ise bunların giderilmesine hazır olduğumuzu bildirmemize rağmen, Cumhurbaşkanımızın ‘Teknik bir heyet kuralım’ önerisine rağmen ne bir adım atıldı ne de bu konu tartışıldı. Bir tartışma zemini arıyoruz.

S-400’DE KUMANDA TÜRKİYE’DE

Gelecek sene sonunda ikinci sevkıyat (ikinci filo) başlayabilir. İkinci sistemde ortak üretim, teknoloji paylaşımı bir dizi adımlar ve oradaki kazanımların birinci sisteme de entegre edilmesi var. Bu sistemdeki dost düşmanı tanıma unsurları ve yazılım gibi konuların bizim kontrolümüzde olması gibi. Kumanda tamamıyla Türkiye’nin elinde olacak. Bu sistemde Türkiye’nin istemediği hiçbir şey yapılamaz. Kafada çeşitli soru işaretleri var. Teslimat sürecinde sistemin hazır olması dediğimiz konu bu yıl sonuna kadar gerçekleşecek. Nisana kadar da sürenin konması bizim sisteme tamamen hâkimiyetimizle eğitimin dört dörtlük olmasıyla ve bir dizi hazırlık unsurlarıyla alakalıdır.” 

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